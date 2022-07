Đi du lịch cùng vợ, người đàn ông gây họa khi gặp gái lạ ở quán bar

Thứ Bảy, ngày 23/07/2022 13:00 PM (GMT+7)

Đi theo người đàn ông vừa quen lúc nửa đêm, cô gái cho biết mình đã bị anh ta tấn công, cưỡng hiếp.

Eyvor Gomez.

Cuộc tấn công lúc nửa đêm

Ngày 4/7/2022, một người đàn ông ở Florida (Mỹ) đã bắt giữ với cáo buộc tấn công tình dục một phụ nữ sau cuộc gặp tại quán bar. Nghi phạm là Eyvor Gomez, 49 tuổi. Thời điểm này, anh ta đang đi du lịch cùng với vợ của mình.

Sự việc xảy ra tại khu nghỉ dưỡng sang trọng thuộc thành phố Lake Buena Vista. Nạn nhân giấu tên cho biết cô đã gặp Eyvor tại quán bar bên trong nhà hàng tại khu nghỉ dưỡng. Nạn nhân lúc đó đang ngồi một mình tại quầy bar thì Eyvor chủ động tới làm quen. Eyvor nói mình chỉ có một mình và rồi ngồi xuống cạnh cô bắt đầu trò chuyện.

Đến gần nửa đêm, quán bar thông báo sắp đóng cửa. Eyvor cầm theo một chai rượu và đề nghị người phụ nữ mới quen ra ngoài tiếp tục câu chuyện. Nạn nhân đồng ý mà không biết rằng trong đầu Eyvor đã xuất hiến ý đồ đen tối với cô.

Khi hai người đang đi đến gần một bức tường và bụi cây, Eyvor bất ngờ lao vào cô và bắt đầu thực hiện hành vi tình dục.

Người phụ nữ cho biết cô đã từ chối và cố gắng đẩy anh ta ra nhưng bị Eyvor xô vào tường, đập đầu khiến cô choáng váng.

Cáo buộc bị phủ nhận

Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh ghi lại. Những hình ảnh trên camera cho thấy cho thấy người phụ nữ đã cố gắng bò ra ngoài thoát thân nhưng không có kết quả. Eyvor kéo cô lại để thực hiện hành vi cưỡng bức. Gã đàn ông này cũng dùng điện thoại di động quay lại cuộc tấn công của mình.

Nhân lúc Eyvor sơ hở, nạn nhân đã tìm cách trốn thoát và cố dùng hết sức chạy tới chỗ một nhóm người đang đi trong khu nghỉ dưỡng và kêu cứu.

Lực lượng an ninh tại khu nghỉ dưỡng nhanh chóng có mặt và giữ người đàn ông lại. Họ lập tức nhận ra Eyvor chính là người có mâu thuẫn với vợ vào đêm hôm trước. Hai vợ chồng đã cãi nhau đến mức bộ phận an ninh phải tới can thiệp và yêu cầu họ trở về phòng để không làm ảnh hưởng đến người khác.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát địa phương đã tới hiện trường và đưa Eyvor về đồn thẩm vấn.

Làm việc với cảnh sát, người đàn ông này ban đầu phủ nhận có bất kỳ liên hệ nào với nạn nhân nhưng sau đó đã thay đổi lời khai của mình. Eyvor tuyên bố rằng mình chỉ hôn và “sờ soạng” cô gái gặp tại quán bar. Hành vi này có sự đồng thuận của cô gái.

Tuy nhiên, với những bằng chứng có được, cảnh sát đã bắt giữ Eyvor với cáo buộc tấn công tình dục. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

