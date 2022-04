Đâm chết người vì nợ tiền không trả

Nhiều lần đòi tiền không được, Nguyễn Tiến Ngân (SN 1985, ở Trà Vinh) và Lâm Thành Nam (SN 1988) xảy ra đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Ngân cầm dao đâm con nợ dẫn đến tử vong.

Ngày 4/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Tiến Ngân (SN 1985, ngụ xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang) điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo kết quả điều tra, Ngân và Lâm Thành Nam (SN 1988, ngụ cùng xã) xảy ra mâu thuẫn. Ngân nhiều lần cự cãi và đánh nhau do Nam thiếu tiền nhưng không trả.

Ngày 1/4, Ngân nhìn thấy Nam đi ngang nhà nên dùng dao tự chế rượt theo. Nam bỏ chạy nên Ngân nhờ người chở đi tìm. Nam đang cùng bạn chạy xe máy lưu thông trên đường nhưng do không làm chủ tay lái, đã té ngã xuống đường.

Hiện trường xảy ra vụ án.

Ngân đuổi kịp, cầm dao chém nhưng không trúng. Hai bên lao vào đánh nhau trên ruộng lúa. Ngân sau đó làm rơi dao xuống đất. Nam lao tới, Ngân cầm dao lên đâm trúng vào vùng ngực của nạn nhân.

Bị thương, Nam bỏ chạy và nằm gục bên lề đường. Sau khi gây án, Ngân ném hung khí và bỏ trốn khỏi địa phương. Nam do thương tích nặng đã tử vong.

Nguyễn Tiến Ngân tại cơ quan điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh và Công an huyện Cầu Ngang nhanh chóng điều tra, vận động gia đình kêu Ngân ra đầu thú. Ngày 3/4, Ngân đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

