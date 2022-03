Chủ nhà đâm chết bạn nhậu rồi... ngủ gục

Do uống rượu say và mâu thuẫn trong quá trình uống rượu, người hàng xóm đã bị chủ nhà dùng con dao bầu đâm, chém nhiều nhát dẫn đến tử vong tại chỗ…

Tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết: Đơn vị vừa bàn giao đối tượng và tang vật trong vụ án giết người vừa xảy ra trên địa bàn cho phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Căn nhà xảy ra vụ án mạng

Trước đó, vào hồi 14h30 ngày 18/3, Công an huyện nhận được tin báo tại thôn Chính Thanh, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương vừa xảy ra vụ án mạng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trong căn nhà tuềnh toàng có một người đàn ông nằm trên vũng máu với nhiều vết đâm, chém trên người. Người còn lại đang úp mặt vào bàn bất tỉnh nhân sự.

Qua xác minh nhanh xác định nạn nhân là ông Hoàng Văn B. (SN 1956) trú tại thôn Hoà Sơn, xã Võ Liệt. Còn nghi can chính là chủ nhà Trần Văn Ngự (SN 1973) ở thôn Chính Thanh, cùng xã.

Khi cảnh sát có mặt, nghi can vẫn trong tình trạng say xỉn và hung khí trong vụ án

Qua khám nghiệm tử thi xác định trên người nạn nhân có 6 vết đâm và 3 vết chém. Hung khí gây án là con dao bầu cũng được Công an huyện Thanh Chương thu giữ tại hiện trường.

Một cảnh sát cho biết: Khi lực lượng chức năng có mặt, nghi can đang trong tình trạng bất tỉnh do say rượu. Lúc tỉnh lại, đối tượng định bỏ chạy nhưng đã bị cảnh sát kịp thời bắt giữ.

Nguyên nhân ban đầu của vụ án mạng được xác định là do mâu thuẫn xảy ra trong quá trình uống rượu. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

