Đêm kinh hoàng của các nạn nhân khi gặp nhóm cướp ngoại tỉnh

Ngày 4/9, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ các đối tượng, gồm: Hoàng Minh Quân (SN 2004), Trương Quang Thắng (SN 2006), Bùi Quang Minh (SN 2005), Nguyễn Đăng Khoa (SN 2006) và Vũ Thành Đạt (SN 2007), cùng quê quán Nho Quan, Ninh Bình; Lò Văn Huy (SN 2006, quê quán Sơn La); Ngân Văn Đông (SN 2006, quê quán huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá); Nguyễn Bá Minh và Trương Công Định (cùng SN 2006, ở tại tỉnh Hoà Bình) để điều tra hành vi “cướp tài sản”.

Trong đó, đối tượng Ngân Văn Đông đang bị Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội “Gây rối trật tự công cộng”; Nguyễn Bá Minh bị Công an huyện Yên Thuỷ, Hoà Bình khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Theo điều tra, ổ nhóm này do Ngân Văn Đông, điều hành. Qua mạng xã hội, Đông kết nối nhóm người Ninh Bình, Hà Nam, Hải Dương; bàn nhau vào một số buổi tối, trong khoảng thời gian từ 22 đến 1h ngày hôm sau sẽ tụ tập tại Hà Nội, với mục đích “giương oai, diễu võ”.

Khoảng 20h ngày 4/8, Huy sử dụng tài khoản mạng xã hội là “Thế Huy” rủ nhóm Nho Quan, Ninh Bình gồm Quân, Thắng, Minh, Khoa, Đạt và một đối tượng tên “Hùng em” đi 3 xe máy từ Ninh Bình về Hà Nội.

Đối tượng Đông sử dụng tài khoản mạng xã hội “Cậu Bé Phông Bạt” rủ thêm nhóm 10 đối tượng (chưa rõ nhân thân) và nhóm đối tượng ở Hoà Bình gồm Nguyễn Bá Minh, Trương Công Định cùng tham gia. Sau đó, cả nhóm 23 đối tượng, đi trên 9 chiếc xe máy đến một khu vực công công thuộc địa bàn xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội, lấy 1 đoạn thép, 1 gậy sắt đinh ba dài khoảng 3 mét, 1 con dao tông, 1 thanh kiếm, mục đích các đối tượng đi đánh nhau với nhóm nam thanh niên ở Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội).

Nhóm đối tượng (ảnh tư liệu)

Không gặp được nhóm Tân Mai, nhóm đối tượng của Đông chạy xe máy qua nhiều tuyến phố. Lúc này hai xe máy trong nhóm tự va chạm nhau, xe của đối tượng Đông bị hỏng. Thấy vậy Đông hô cả nhóm “ hôm nay đi cướp lấy tiền sửa xe cho Đông”.

Khoảng 2h ngày 5/8, ổ nhóm trên đi đến hầm Kim Liên thì nhìn thấy 3 nam thanh niên là Cháng A Sáng, Phàn Quang Đích, Lý Quốc Phượng (cùng quê quán tỉnh Hà Giang), đèo nhau bằng xe máy Honda Wave. Huy và Đông hô hoán cả nhóm đuổi theo.

Đến trước số nhà 27, đường Đại Cồ Việt, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, ổ nhóm 23 đối tượng bắt kịp chiếc xe máy kẹp 3, và quây đánh các anh Sáng, Đích, Phượng. Một người trong nhóm chạy vào ngõ gần đó, nhưng vẫn bị đuổi theo, lục túi lấy 1 điện thoại iPhone. Sau đó, các đối tượng còn lục lấy của 1 nam thanh niên chiếc điện thoại OPPO A74.

Gây án xong, 23 đối tượng tiếp tục đi về phía Đại La – Trần Đại Nghĩa. Tại đây, chúng gặp 1 xe máy chở 3 nam thanh niên (chưa rõ nhân thân) và 1 xe máy Honda Wave màu xanh, BKS: 308… do T.A.V (trú tại Hà Nội) điều khiển, chở 2 người bạn.

Đối tượng “Hùng em” ném vỏ chai bia, điếu cày trúng anh V và tiếp tục đuổi. Khi đuổi anh V đến cầu Sét (Giáp Bát, Hoàng Mai), thì xe của anh V bị va vào thành cầu, rồi bị đổ…

Trong lúc mấy người nhóm anh V lúi húi đỡ nhau dậy, hơn 20 đối tượng cầm hung khí áp sát. Sợ hãi, 1 người nhanh chân chạy, song trên đường bị rơi chiếc điện thoại iPhone 11 ProMax. Hai người còn lại nằm trên đường, bị nhóm hơn 20 đối tượng quây đánh, và lục soát lấy 1 điện thoại iPhone 8 Plus, bắt nạn nhân cung cấp mật khẩu…

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã bắt giữ 4 đối tượng Quân, Thắng, Minh và Khoa.

Hiện Công an Hoàng Mai khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với: Hoàng Minh Quân, Nguyễn Đăng Khoa, Bùi Quang Minh về hành vi “Cướp tài sản”. Mở rộng rà soát, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Đông, Nguyễn Bá Minh và Trương Công Định. Hai đối tượng Lò Văn Huy, Đạt đã đến cơ quan công an đầu thú.

Công an quận Hoàng Mai đang phối hợp tiếp tục điều tra, bắt giữ các đối tượng liên quan đang bỏ trốn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

