"Đầu tư trên mạng", 2 nạn nhân bị lừa hơn 3,5 tỷ đồng

Cuối tháng 01-2023 chị Phụng, một nhân viên văn phòng, lên mạng hẹn hò Tinder kết bạn với một người tên gọi là Sam. Sam tự giới thiệu là người Việt sinh sống tại Singapore. Đã có vợ và 2 con, nhưng gia đình anh đều mất trong một vụ tai nạn xe hơi. Hiện Sam đang kinh doanh phòng tập Gym và đầu tư thêm bên ngoài. Sam và Phụng trò chuyện mỗi ngày. Sam tỏ ra là mẫu người đàn ông trí thức, thấu hiểu và chia sẻ. Sam nói anh đang làm đầu tư và thường khoe với Phụng thành tích đầu tư mỗi ngày.

Sam chia sẻ thiện ý muốn giúp Phụng kiếm thêm thu nhập bằng cách đầu tư tài chính. Ban đầu, Phụng tỏ ý không thích loại hình này. Nhưng Sam thuyết phục chỉ cần theo cách anh chỉ thì Phụng sẽ an toàn. Sam đưa cho Phụng đường link để tải ứng dụng giao dịch có tên sàn Free Swap.

Ứng dụng sàn giao dịch Free Swap

Ngày 08-02, Sam chỉ Phụng tạo một tài khoản giao dịch trên ứng dụng và chỉ cần làm theo lời Sam thì có thể kiếm tiền dễ dàng. Trong quá trình giao dịch sẽ có bộ phận chăm sóc khách hàng hướng dẫn trên ứng dụng, hỗ trợ việc mua và bán ngoại tệ, đổi tiền và rút tiền về tài khoản của mình.

Tin tưởng Sam, Phụng thử giao dịch số tiền nhỏ ban đầu là 12,2 triệu đồng (500 USD) và nhận được số tiền lời 2,5 triệu. Ngày hôm sau, Phụng giao dịch với tiền lớn hơn là 122 triệu đồng (5.000 USD) và nhận khoản tiền lời 15 triệu đồng về tài khoản cá nhân.

Sau đó, Sam nói Phụng muốn có khoản lời lớn hơn thì nâng cấp lên thẻ VIP, vì sẽ có nhiều ưu đãi và phúc lợi tiền thưởng qua đêm. Sam bảo sẽ hỗ trợ và nạp thêm tiền nếu chị Phụng không đủ. Tin lời, Phụng đăng ký thẻ VIP1, hạn mức 150.000 USD (tương đương 3,6 tỷ đồng).

Theo đó, Phụng chuyển tiền vào tài khoản của sàn hơn 700 triệu đồng (tương đương 30.000 USD) và được thưởng 3.000 USD thêm vào tài khoản giao dịch của mình. Sam chỉ cho Phụng tiếp tục giao dịch và tiền lời vẫn đổ về tài khoản của Phụng trên sàn.

Cùng lúc, Sam nạp thêm 15.000 USD vào tài khoản trên sàn của Phụng. Không mảy may, Phụng nạp thêm tiền vào các ngày sau cho đủ hạn mức VIP1. Tổng số tiền chị chuyển trong 2 ngày là hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, vào ngày hôm sau, Phụng thấy bất an vì Sam cứ hỏi chị xoay tiền nạp thêm và nói nếu nạp không đủ thì sẽ mất hết số tiền đã bỏ vào trước đó. Linh tính bị lừa, Phụng tìm đến Cơ quan Công an trình báo.

Đặt lệnh mua bán trên ứng dụng Free Swap

Trước đó là trường hợp của chị Ánh, nhân viên văn phòng ở TPHCM cũng sập bẫy tương tự. Tháng 8-2022, qua ứng dụng Instagram, người đàn ông tên Lee tiếp cận Ánh. Anh ta tự giới thiệu quốc tịch Singapore, hiện đang làm quản lý cho một công ty ở Singapore. Cả 2 cùng có chung sở thích du lịch, nên Lee hay chia sẻ về các kinh nghiệm đi du lịch Châu Âu và tỏ ra khá uyên bác trong lĩnh vực tài chính.

Lee rủ Ánh tham gia đầu tư Forex (chênh lệch tỷ giá ngoại tệ) trên ứng dụng Metatrader5. Tin tưởng, Ánh đầu tư số tiền ban đầu là 100 triệu đồng vào giao dịch Extrend Cap thì thu về gần 500 USD (hơn 12 triệu đồng).

Những ngày sau, đội ngũ Broker (ở Malaysia) gửi tin nhắn whatsapp liên tục đến Ánh, mời tham gia chương trình Khuyến mãi nạp đủ 300.000 USD (hơn 7 tỷ đồng) thì sẽ được tặng gần 30.000 USD. Ánh không muốn tham gia, nhưng Lee nói sẽ giúp Ánh nạp thêm để cho đủ. Ngay khi Ánh xác nhận đồng ý tham gia chương trình, lập tức tài khoản giao dịch của Ánh nhận được số tiền 30.000 USD.

Để tạo niềm tin, Lee nạp thêm vào tài khoản trên sàn của Ánh tổng cộng 200.000 USD (gần 5 tỷ đồng). Nhưng sau đó, Lee nói đang gặp vấn đề về tài chính nên Ánh cứ làm theo hướng dẫn của sàn, nạp cho đủ để hoàn tất chương trình. Ánh tiếp tục xoay tiền để nạp vào.

Tuy nhiên, sau khi nạp đủ thì phía sàn thông báo Ánh đã quá hạn chương trình 2 ngày nên phải tiếp tục nộp phạt số tiền 18.000 USD. Ánh tin lời nạp tiếp đủ số tiền vào tài khoản bên kia để mong được rút tiền ra. Khi hoàn tất chương trình và đóng phí phạt, chị Ánh không nhận được tiền về tài khoản. Liên hệ với sàn thì chị được thông báo tài khoản của chị có dấu hiệu nghi ngờ rửa tiền nên phải đóng thêm phí 20% trên tổng số tiền. Lúc này, Ánh biết mình bị lừa nên không bỏ thêm tiền vào nữa. Tổng số tiền Ánh đã chuyển là hơn 2,5 tỷ đồng.

Hiện cả 2 nạn nhân đã trình báo và đang được các cơ quan chức năng thụ lý, điều tra. Nhưng khả năng thu hồi lại số tiền là rất thấp. Mọi người hãy cảnh giác trước các thủ đoạn mồi chài tương tự.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/canh-giac/dau-tu-tren-mang-2-nan-nhan-bi-lua-hon-35-ty-dong_144289.html