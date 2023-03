Thân mang án tù nhưng vẫn 'nổ' là cán bộ Bộ Tài chính lừa 'chạy' dự án

Từ kết quả điều tra, TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Diệu Hương (SN 1988, trú ở phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, phiên tòa đã buộc phải trì hoãn do chưa di lý được bị cáo tới phiên xử và một số bị hại, người liên quan không đến dự tòa.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng tháng 5-2018, anh Cao Đăng H. (SN 1978, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) - Giám đốc Công ty TNHH Định An (ở Lào Cai, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng) nắm được thông tin Chính phủ có quyết định hỗ trợ Đức Tuấn ồng bằng sông Cửu Long nguồn vốn dự phòng 2.500 tỷ đồng cho những dự án sạt lở vào mùa mưa lũ.

"Nổ" là cán bộ Bộ Tài chính, Hương dễ dàng chiếm đoạt tiền tỷ bằng trò lừa "chạy" dự án.

Ban lãnh đạo công ty của anh H. có chủ trương xin đấu thầu thực hiện dự án kè chống sạt lở sông Cái Sắn, ở TP Long Xuyên (An Giang) nên đã phổ biến cho cán bộ trong công ty biết. Trong số các nhân viên của công ty này có anh Đặng Văn Hiếu (SN 1986, ở Hoài Đức, Hà Nội) quen biết với Nguyễn Thị Diệu Hương.

Thời điểm ấy, dù sở hữu 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đang được hoãn thi hành án phạt tù và thuê nhà sống tại Hà Nội nhưng Hương vẫn “nổ” với anh Hiếu rằng chị ta đang công tác ở Bộ Tài chính. Hương bịa chuyện có thể làm dịch vụ tư vấn các loại việc, trong đó có dịch vụ xin cấp nguồn vốn ngân sách Nhà nước cho dự án kè chống sạt lở sông Cái Sắn của tỉnh An Giang.

Thấy vậy, anh Hiếu về báo cáo và sau đó cùng Giám đốc Công ty Định An đến gặp Hương. Tại cuộc gặp, Hương tự giới thiệu mình là Trưởng phòng ngân sách - Bộ Tài chính, có khả năng xin được quyết định về việc phân bổ nguồn vốn cho tỉnh An Giang với điều kiện phải chi phí 03%/tổng số tiền giải ngân.

Anh H. nhờ Hương giúp đỡ nhưng cũng tỏ ý muốn xem giấy tờ chứng minh chị ta là Trưởng phòng ngân sách - Bộ Tài chính. Vì vậy, sau buổi gặp, Hương đã nhờ người làm giả quyết định của Bộ Tài chính về việc bổ nhiệm chị ta giữ chức Trưởng phòng ngân sách - Bộ Tài chính, rồi chụp ảnh gửi qua ứng dụng Zalo cho anh Hiếu để đưa cho anh H. xem.

Ngày 26-9-2018, Hương thông báo việc Bộ Tài chính đang xem xét việc rót 85 tỷ đồng cho tỉnh An Giang trong năm 2018, sẽ giải ngân luôn 40 tỷ đồng để xử lý điểm sạt lở khẩn cấp và hẹn sang tuần là có quyết định. Hương yêu cầu Công ty Định An chuyển trước cho chị ta 100 triệu đồng tiền dịch vụ, nếu muốn tham gia dự án.

Ngay hôm đó, anh H. chỉ đạo kế toán chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản của Hương. Nhận được tiền, “nữ quái” thuê người làm giả công văn của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ tỉnh An Giang 85 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng cấp bách của năm 2018 để thực hiện dự án xử lý sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển.

Đến ngày 2-10-2018, Hương thông báo việc Bộ Tài chính đã quyết định cấp vốn cho dự án ở tỉnh An Giang và đề nghị Công ty Định An chuyển 1 tỷ đồng tiền chi phí dịch vụ cho chị ta. Ngay chiều cùng ngày, anh H. cùng cấp dưới đến gặp Hương.

Bị can cho anh H. xem ảnh công văn của Bộ Tài chính có chữ ký, đóng dấu của Thứ trưởng Bộ Tài chính, đồng thời gửi bản ảnh vào Zalo cho nhân viên của anh H. xem. Tin rằng công văn Hương cho xem là thật nên anh H. chỉ đạo nhân viên chuyển 1 tỷ đồng cho “nữ quái”.

Đến ngày 11-10-2018, anh H. kiểm tra lại công văn do Hương gửi thì phát hiện, văn bản có nhiều lỗi. Khi kiểm tra lại các thông tin do “nữ quái” cung cấp, anh H. phát hiện mình bị lừa nên làm đơn tố cáo tới cơ quan công an.

Quá trình điều tra hành vi lừa đảo Công ty Định An, CQĐT còn làm rõ, cũng trong năm 2018, qua các quan hệ xã hội, Hương quen biết bà Nguyễn Thị Minh P. (SN 1972, ở Hà Nội). Chị ta tự giới thiệu là Trưởng phòng Ngân sách, Bộ Tài chính.

“Nữ quái” sau đó nhiều lần vay của bà P. hơn 2,5 tỷ đồng. Đầu năm 2019, do cần tiền mua nhà, bà P. đòi tiền thì Hương nói đang dồn tiền mua căn hộ chung cư HC Golden City 319 Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội). Hương nói, nếu bà P. muốn mua, chị ta sẽ để bà đứng tên căn hộ đó. Số tiền vay sẽ được đối trừ vào tiền mua nhà.

Hương tiếp tục “nhập vai” có quan hệ với chủ đầu tư dự án, sẽ mua được căn hộ giá rẻ hơn giá thị trường. Tin tưởng Hương, bà P. rủ thêm bà Đào Thúy Q. (SN 1964, ở Long Biên, Hà Nội) đi xem căn hộ chung cư này. Sau khi xem xong, bà Q. nhờ Hương mua hộ căn hộ diện tích 120m2, đưa cho Hương hơn 3,8 tỷ đồng và “ngã ngửa” khi biết bị “dính” quả lừa.

