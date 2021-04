Đánh sập ổ ma túy “khủng” liên tỉnh của Phi “bờm”

Chủ Nhật, ngày 18/04/2021 07:59 AM (GMT+7)

Các đơn vị thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa gian nan, xuất sắc đấu tranh chuyên án, triệt xóa ổ ma túy liên tỉnh, bắt tên trùm ma túy có tiền án và đàn em; thu giữ hơn 1,3kg ma túy.

Chiều 16-4, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Ban Giám đốc đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Phong Điền triệt phá chuyên án, bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ tổng cộng hơn 1,3kg ma túy.

Hơn 1,3kg ma túy được mua từ Quảng Trị đưa về Thừa Thiên Huế tiêu thụ thì bị Công an phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ.

Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy xác định một số đối tượng trong đường dây vận chuyển, mua bán ma túy liên tỉnh với lượng lớn. Ban Giám đốc Công an tỉnh đồng ý xác lập chuyên án 0421P để đấu tranh. Sau đó, Công an huyện Phong Điền cũng tham gia chuyên án.

Ban chuyên án xác định đối tượng Nguyễn Xuân Phi (“Bờm”; SN 1992; ngụ thôn Đông Hạ, xã Phong An, huyện Phong Điền) thường mua ma túy ở vùng biên giới thuộc huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đưa vào Huế tiêu thụ. Khi có hàng, Phi chỉ đạo Đinh Trọng Thể (“Rin”; SN 1991; ngụ xã Phong An, huyện Phong Điền). Thể chỉ đạo Công, Quý, Tài (đang xác minh làm rõ nhân thân, lai lịch) đi gom ma túy về đưa Phi cất giấu trong phòng trọ tại xã Phong An rồi phân chia ma túy đi phân phối đến các “đại lý”, con nghiện.

Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, xảo quyệt. Phi đã có tiền án về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, thuộc diện quản lý về ma túy của Công an huyện Phong Điền. Hắn rất cảnh giác và thường kiểm tra chéo Thể và các đàn em, tự mình quyết các vụ giao dịch ma túy; cắt cử người canh chừng, đối phó lực lượng chức năng.

Trùm ma túy Nguyễn Xuân Phi (“Bờm”; SN 1992; ngụ thôn Đông Hạ, xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế)

Với tuyết tâm truy quét tội phạm đến cùng; sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án âm thầm cử các trinh sát mật phục, theo dõi. Tối 13-4, , Thể đi cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) lấy ma túy. Thời cơ đến, gần trưa ngày 15-4, Công an ập vào một nhà trọ nơi Phi thuê ở tại (thôn Thượng An 2, xã Phong An) bắt quả Thể giao ma túy cho Phi gồm 12.200 viên ma túy (trọng lượng hơn 1,3kg) tổng hợp dạng hồng phiến với và 1 gói ma túy đá có trọng lượng hơn 8,3g.

Công an đã bắt giữ Phi và Thể; tiếp tục mở rộng xác minh, điều tra, truy xét các đối tượng liên quan; đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố các đối tượng.

Đối tượng Đinh Trọng Thể (“Rin”; SN 1991; ngụ xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế).

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật khủng trong vụ án.

Nguồn: http://congan.com.vn/vu-an/danh-sap-o-ma-tuy-khung-lien-tinh-cua-phi-bom-va-dan-em_110594.htmlNguồn: http://congan.com.vn/vu-an/danh-sap-o-ma-tuy-khung-lien-tinh-cua-phi-bom-va-dan-em_110594.html