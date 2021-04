Vân tay tố cáo “trùm” ma túy chuyển giới bị truy nã

Thứ Sáu, ngày 09/04/2021 15:00 PM (GMT+7)

Bị buộc chữa bệnh tâm thần, người đàn ông phạm tội mua bán trái phép chất ma túy bỏ trốn khỏi bệnh viện rồi chuyển giới để qua mặt công an.

Ngày 7-4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP Hải Phòng cho biết sau khi bắt giữ Bùi Văn Lĩnh, người đã phẫu thuật chuyển giới thành phụ nữ để trốn truy nã, lực lượng chức năng đã phục hồi điều tra.

Bùi Văn Lĩnh khi bị bắt.

Mắc bệnh tâm thần sau khi bị truy nã

Theo cơ quan điều tra, Bùi Văn Lĩnh (SN 1971), trú thôn Đồng Mát (xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), được xác định là người cầm đầu một đường dây mua bán ma túy bị triệt phá năm 2007.

Cụ thể, đêm 6-9-2007, tại đường 10, thuộc địa phận thôn Phù Liễn (xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên), Phòng Cảnh sát phòng chống ma túy Công an TP Hải Phòng phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống ma túy bắt quả tang ba người có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ba người bị bắt quả tang gồm Phạm Thị Dung (SN 1962, trú TP Móng Cái, Quảng Ninh), Nguyễn Thị Hạnh (SN 1987, trú huyện An Dương, Hải Phòng), Bùi Thị Lũng (SN 1969, trú TP Móng Cái). Công an thu giữ tang vật là hơn 189 g ma túy tổng hợp.

Tiến hành điều tra mở rộng vụ án, PC04 TP Hải Phòng xác định Bùi Văn Lĩnh (em trai Bùi Thị Lũng) có vai trò cầm đầu, điều hành đường dây mua bán ma túy này. Lĩnh là người cung cấp ma túy cho Nguyễn Thị Hạnh mang đi tiêu thụ.

Công an thực hiện khám xét nơi ở của Lĩnh tại xã Thủy Đường, thu giữ 0,27 g ma túy tổng hợp nhưng Lĩnh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Tháng 9-2007, Công an TP Hải Phòng ra quyết định truy nã Lĩnh do xác định nghi can này đã bỏ trốn. Đến năm 2012, vợ Lĩnh nộp đơn xin đầu thú cho chồng.

Vợ Lĩnh khai báo Lĩnh bị chấn thương sọ não, không nói và viết được nên gia đình đã đưa Lĩnh vào điều trị tại BV Tâm thần Hải Phòng. Công an xác định Lĩnh đang điều trị tại khoa 5 BV Tâm thần Hải Phòng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định phục hồi điều tra, tiếp đó VKSND TP Hải Phòng ra quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với Bùi Văn Lĩnh tại Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương.

Tuy nhiên, ngày 22-12-2013, Lĩnh bỏ trốn khỏi Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương, “mất tích” từ đó.

Ô tô “kiều nữ” Lĩnh dùng để đi lại.

Chuyển giới, làm chủ quán karaoke

Đến đầu năm 2021, VKSND TP Hải Phòng sau khi tiến hành rà soát đã ra quyết định đình chỉ biện pháp chữa bệnh bắt buộc vì Lĩnh đã bỏ trốn. Ngày 19-2-2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ra quyết định truy nã và tổ chức truy bắt Bùi Văn Lĩnh để giải quyết vụ án theo quy định.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, PC04 phát hiện Bùi Văn Lĩnh đã thay đổi đặc điểm nhận dạng bằng cách phẫu thuật chuyển sang nữ giới với tên mới là Bùi Phương Linh (SN 1981).

Theo điều tra, Lĩnh dưới thân phận “kiều nữ” sống tại Quảng Ninh, thường xuyên di chuyển về huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) nhưng không ở tại một địa điểm nào quá lâu, sử dụng nhiều số điện thoại nhằm qua mặt lực lượng công an.

Dưới thân phận “kiều nữ” Bùi Phương Linh, Lĩnh đeo nhiều nữ trang, đi lại bằng ô tô xịn Mercedes GLC 300. Lĩnh còn mở một quán karaoke ở huyện Thủy Nguyên, điều hành hoạt động của quán từ xa qua điện thoại.

Chiều 31-3, khi phát hiện Lĩnh điều khiển ô tô trên địa bàn xã Thủy Sơn, lực lượng trinh sát đã bám sát. Tới khu vực quán trà sữa, Lĩnh dừng xe vào mua trà sữa đã bị lực lượng trinh sát bất ngờ khống chế, bắt giữ.

Một trinh sát cho hay khi bị khống chế, Lĩnh đã chống cự quyết liệt, nhận mình là Bùi Phương Linh chứ không phải người bị truy nã. Khi bị đưa về trụ sở Công an xã Thủy Sơn để lập hồ sơ bắt giữ, Lĩnh tiếp tục nhận mình là Bùi Phương Linh. Đồng thời Lĩnh chống đối, đập đầu vào bàn, nhiều lần dọa tự tử. Lĩnh còn thể hiện bản thân có bệnh, kiên quyết không khai báo, không ký vào các tài liệu điều tra của cơ quan công an.

Mặc dù Lĩnh không thừa nhận nhưng sau khi trưng cầu giám định vân tay, PC04 đã có đủ căn cứ xác định người phẫu thuật chuyển giới chính là Bùi Văn Lĩnh đang bị truy nã. Lĩnh đã được đưa vào trại tạm giam Công an TP Hải Phòng để phục vụ điều tra.

Cử hàng chục trinh sát truy bắt Với tinh thần cương quyết truy bắt người phạm tội bị truy nã, PC04 TP Hải Phòng đã cử hàng chục trinh sát đi các tỉnh, TP rà soát. Sau khi có đủ căn cứ xác định Lĩnh chuyển giới thành phụ nữ, PC04 TP Hải Phòng đã truy bắt Lĩnh.

