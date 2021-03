Bắt gã trùm ma tuý “cu Liều” dưới chân núi Hải Vân

Ngày 14-3

Ngày 14-3, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết, đã tạm giữ nhiều đối tượng trong vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hơn 3kg ma túy đá, hàng trăm viên hồng phiến.

Nguyễn Nhất Linh (đứng trước, đội mũ), SN 1990; ngụ đường Nguyễn Lương Bằng, tổ 1, P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Trước đó, vào ngày 12-3, Công an Q.Liên Chiểu bắt quả tang Nguyễn Nhất Linh (“cu Liều”, SN 1990; ngụ đường Nguyễn Lương Bằng, tổ 1, P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu) khi đang mang 2 gói (100g) ma túy dạng đá đi bán. Khám xét nơi ở của Linh, Công an thu giữ 3kg ma túy dạng đá, 2 gói ma túy (260g) dạng hàng khay ketamine, 820 viên thuốc lắc và 120 triệu đồng cùng các dụng cụ dùng để phân chia, sử dụng ma túy. Mở rộng điều tra, Công an bắt giữ thêm 3 đối tượng khác liên quan.

Theo cán bộ của Đội CSĐT tội phạm về Ma túy Công an Q.Liên Chiểu, cách đây khoảng 1 năm, đơn vị phát hiện Linh là một trong những đối tượng buôn bán ma túy lớn trên địa bàn nên xác minh, theo dõi, lên kế hoạch phá án. Đối tượng rất tinh vi, hoạt động rất kín đáo, chỉ giao dịch với những mối quen biết. Nhà của Linh và khu vực lân cận là vùng rừng núi dưới chân đèo Hải Vân nên khá vắng vẻ, địa hình hiểm trở, rất thuận lợi cho đối tượng lẩn trốn, tẩu tán tang vật khi bị phát hiện.

Ngoài ra, nhà Linh nuôi nhiều chó dữ nên cũng gây khó khăn, trở ngại cho các công tác vai của ban chuyên án mỗi khi tiếp cận đến gần. Linh rất ma mãnh, tinh quái nên thường hủy các cuộc nhận hàng, bán ma túy nếu có động tĩnh, nghi vấn có người theo dõi.

Kiên trì đấu tranh, Công an Q.Liên Chiểu phát hiện xe khách lưu thông từ Bắc vào Nam khi đến khu vực gần nhà Linh sinh sống hoặc ở đoạn khe suối, hốc đá thì sẽ có người ném gói hàng bên trong chứa ma túy sau đó Linh đến nhận. Linh rất cảnh giác, thường xuyên thay đổi vị trí cất giấu ma túy trong núi Hải Vân và khi giao dịch chỉ bán sỉ, tuyệt đối không bán lẻ và không giao dịch với người lạ.

Các tang vật trong vụ mua bán ma túy do Nguyễn Nhất Linh điều hành.

Sau khi liên lạc qua điện thoại, mạng xã hội để thỏa thuận giá cả xong, Linh sẽ gọi xe ôm, xe grap đưa gói hàng chứa ma túy đi giao cho khác chứ bản thân không xuất hiện. Toàn bộ tiền giao dịch đều được chuyển qua tài khoản ngân hàng.

Công an Q.Liên Chiểu đang củng cố hồ sơ để xử lý Linh và 3 đối tượng khác trong đường dây ma túy trên.

