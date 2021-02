Bà trùm ma túy cùng em gái dùng liềm cắt cỏ, dao tấn công cảnh sát để giải cứu đồng bọn

Thứ Tư, ngày 24/02/2021 09:50 AM (GMT+7)

Khi bị cảnh sát truy bắt, “bà trùm” ma túy Nguyễn Thị An đã cùng em gái dùng liềm cắt cỏ, dao tấn công cảnh sát để giải cứu đồng bọn, cũng là người thân trong gia đình.

Ngày 23-2, tin từ Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt xóa điểm buôn bán ma túy phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân trên địa bàn do Nguyễn Thị An (SN 1989; ngụ tiểu khu Thượng Quý, thị trấn Hà Trung) cầm đầu.

Nguyễn Thị An cùng đồng phạm và tang vật - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Để triệt xóa điểm "boongke" ma túy này, Công an huyện Hà Trung đã phải sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bắt quả tang 6 người đang bán ma túy và làm nhiệm vụ cảnh giới gồm: Nguyễn Thị An; Nguyễn Thị Thúy (SN 1992; em gái An); Phạm Thị Hằng (SN 1991; chị họ An), Nguyễn Khánh Toàn (SN 2001; em trai An); Trần Văn Nguyên (SN 1987; anh rể An) và Nguyễn Văn Hà (SN 1984; ngụ xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) là đối tượng nghiện ma túy.

Tại chỗ, công an đã thu giữ nhiều ma túy tổng hợp và các tang vật có liên quan. Đáng chú ý, trong lúc công an ập vào vây bắt, Nguyễn Thị Thúy và em gái đã dùng liềm cắt cỏ và dao chống đối, tấn công lại lực lượng vây bắt để cho Nguyễn Văn Hà tháo chạy nhưng không được.

Theo Công an huyện Hà Trung, đây là điểm ma túy đã tồn tại trong một thời gian dài, gây bức xúc trong nhân dân. Bản thân An là người có nhiều tiền án về tội buôn bán ma túy, nhưng cứ mỗi lần bị bắt thì An lại đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng nên An được hoãn chấp hành án.

Trong thời gian này, "nữ quái" này lại tiếp tục lôi kéo một số anh chị em trong gia đình và một số đối tượng nghiện ma túy về nhà mình để buôn bán ma túy. Tại đây, An cho xây nhà cao kiên cố, có tường rào dây thép gai, cổng cao, lắp 17 mắt camera an ninh để buôn bán ma túy.

Đáng chú ý, An còn sử dụng chị em trong nhà làm cảnh giới, các đối tượng nghiện giao hàng, chỉ bán hàng cho các con nghiện quen biết, nếu phát hiện lực lượng công an tuần tra, kiểm tra thì nhanh chóng tiêu hủy, tẩu tán tang vật nên rất khó khăn cho công tác kiểm tra, phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hà Trung tiếp tục điều tra, làm rõ.

