Đánh sập 2 đường dây cá độ hơn 500 tỷ đồng ở Đà Nẵng, Hưng Yên

Thứ Ba, ngày 13/07/2021 21:00 PM (GMT+7)

Lực lượng Công an Đà Nẵng vừa phá đường dây cá độ bóng đá qua mang Internet quy mô lớn có số tiền giao dịch hơn 300 tỷ đồng. Công an Hưng Yên cũng xóa sổ đường dây cá độ gần 200 tỷ đồng.

Ngày 13-7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mang Internet.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá tại Đà Nẵng.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm bắt địa bàn, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP.Đà Nẵng phát hiện nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn. Ban chuyên án được xác lập với chủ công là Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Đà Nẵng.

Sau thời gian xác minh, theo dõi, khuya 12-7, hàng trăm cán bộ chiến sĩ đồng loạt ập vào các tụ điểm, bắt giữ các đối tượng: Nguyễn Anh Tùng (37 tuổi; ngụ P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng); Phạm Văn Độ (50 tuổi; ngụ 130 Phan Phu Tiên, P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng); Đặng Ngọc Thịnh (37 tuổi; ngụ P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê); Vũ Quang Hiển (38 tuổi; ngụ P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) và Phan Trường Thanh (46 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Qua đấu tranh khai thác và các đối tượng khai nhận, tổ chức cá độ bóng đá từ tháng 2-2020 tới nay. Tùng sử dụng trang mạng cá độ siêu tổng đại lý (Super Master) 8U8A có giá trị 500.000 USD (quy ước mỗi USD là 10.000 đồng) - tương đương khoảng 5 tỷ đồng.

Tùng và các đối tượng trên hình thành một đường dây cờ bạc khép kín, có sự phân cấp, tổ chức chặt chẽ, sử dụng các phương tiện công nghệ cao để hoạt động. Tùng phân chia trang mạng cho các đối tượng và các đối tượng còn chia nhỏ trang mạng của mình cho các đại lý cùng tham gia.

Nguyễn Anh Tùng (37 tuổi; ngụ P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) là đối tượng cầm đầu.

Trong các đợt diễn ra các giải đấu bóng đá lớn như Giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro) 2020; Cúp bóng đá Nam Mỹ (Copa America) 2020, vòng loại World Cup (Giải vô địch bóng đá thế giới) 2022, Tùng và các đối tượng tự nâng mức cá độ lên từ 20 đến 30 nghìn đồng tương đường 1 USD với các “đại lý” con và để thu hút người chơi. Các đại lý tổ chức cho các con bạc cá độ bằng nhiều hình thức như cá độ bóng đá, keno, tài xỉu...

Bước đầu, Ban chuyên án xác định số tiền tổ chức đánh bạc tổng cộng hơn 300 tỷ đồng; riêng từ ngày 1-4 đến lúc bị bắt là 2.193.194 USD (55 tỷ đồng); thu hút khoảng gần 41.000 lượt người tham gia, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an thu giữ khoảng hơn 5.000 trang tài liệu từ dữ liệu tài khoản đối tượng sử dụng; 40,6 triệu đồng, 8 điện thoại di động, 2 xe máy, máy tính, giấy ghi tiền ăn thua của người chơi…

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng khác liên quan.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá tại Đà Nẵng.

Một số tang vật trong vụ án.

Triệt phá đường dây cá độ gần 200 tỷ đồng ở Hưng Yên

Ngày 13/7, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hưng Yên) phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ đã triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá với quy mô giao dịch là gần 200 tỷ đồng trước trận chung kết Euro 2020.

Bước đầu lực lượng Công an Hưng Yên bắt giữ 5 đối tượng gồm: Phạm Văn Thao (SN 1991); Vũ Văn Luân (SN 1992); Vũ Duy Hậu (SN 1993); Nguyễn Chí Hướng (SN 1991); Lương Văn Chuẩn (SN 1989) đều trú ở thị xã Mỹ Hào.

Lực lượng chức năng thu giữ 2 xe ô tô, 2 máy vi tính, một máy tính bảng, 9 điện thoại di động cùng một số thiết bị thu phát sóng wifi, hơn 1.000 trang tài liệu cá độ bóng đá, gần 400 triệu đồng tiền mặt và tiền trong tài khoản ngân hàng của các đối tượng.

Thông qua các tài liệu điều tra thu thập được, lực lượng công an xác định, từ đầu tháng 6/2021 đến nay, đường dây trên đã lợi dụng Giải Vô địch bóng đá châu Âu (EURO 2020) và Cúp Bóng đá Nam Mỹ (COPA AMERICA 2021) để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang mạng “bong88.com”, số tiền giao dịch là khoảng gần 200 tỷ đồng.

Đường dây này hoạt động rất tinh vi, phức tạp, có liên quan đến nhiều đối tượng trên địa bàn thị xã Mỹ Hào và các huyện lân cận ở hai tỉnh Hưng Yên, Hải Dương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) tạm giữ 5 đối tượng trên để tiếp tục điều tra.

Nguồn: http://congan.com.vn/vu-an/danh-sap-duong-day-ca-do-hon-300-ty-dong-tai-da-nang_116127.htmlNguồn: http://congan.com.vn/vu-an/danh-sap-duong-day-ca-do-hon-300-ty-dong-tai-da-nang_116127.html