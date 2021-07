Hàng nghìn tỷ đồng "nướng" vào cá độ trong mùa Euro

Thứ Hai, ngày 12/07/2021 15:22 PM (GMT+7)

Vừa qua, trong thời gian diễn ra các giải bóng đá lớn như Euro 2020, hàng loạt đường dây cá độ bóng đá ‘khủng’ với số tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng bị cơ quan chức năng triệt phá.

Băng nhóm xã hội đen cầm đầu đường dây cá độ.

350 tỷ đồng cá độ qua ‘bong88’

Ngày 9/7, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an huy động 150 cán bộ, chiến sĩ triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên trang “bong88”, với tổng số tiền cá cược ước tính lên tới 350 tỷ đồng.

Nhóm đối tượng trong đường dây cá độ.

Cụ thể, theo tài liệu điều tra, tháng 6/2021, các đối tượng trong đường dây sử dụng tài khoản đại lý trên các trang wabi88.com; b88ag.com; v88ag.com; feli88.com… chuyển điểm cá cược, quản lý các kèo đặt cược, quản lý thắng thua và “hoa hồng” của các con bạc.

Các tài khoản tổng đại lý sẽ bán điểm đặt cược cho các đại lý với giá khoảng 20.000 nghìn đồng/điểm, sau đó, các đại lý này bán lại cho con bạc với giá 50.000 nghìn đồng/điểm.

Quá trình khám xét khẩn cấp 10 địa điểm trong đường dây trên, cơ quan điều tra tạm giữ 860 triệu đồng tiền mặt, 4 xe ô tô, 13 điện thoại di động, 6 máy tính, 18 thẻ ATM, 1 moden wifi, 3 đầu thu camera, 5 gói bột màu trắng, 1 két sắt. Đồng thời, bắt giữ 8 đối tượng liên quan.

Từ tháng 6/2021 đến khi bị triệt phá, các con bạc đã đặt cược 13.390 lần với tổng số 7.896.622 điểm, tương đương khoảng 350 tỷ đồng.

200 cán bộ, chiến sĩ triệt phá đường dây cá độ

Ngày 5/7, Cục CSHS đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung Bộ và Công an tỉnh Bình Định huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 24 địa điểm trong đường dây cá độ bóng đá http://agbong.88.com.

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra tạm giữ 6 xe ô tô, hơn 1.235.000.000 đồng, 2 cây máy tính, 2 máy tính xách tay, 45 điện thoại di động các loại, 5 thẻ ATM cùng nhiều tang vật liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc của nhóm đối tượng. Cơ quan điều tra cũng triệu tập hàng chục đối tượng trong đường dây để làm rõ.

Đối tượng Cương ảnh lớn cùng các đối tượng trong đường dây.

Bước đầu xác định, năm 2020, Võ Văn Cương tức Cương “lé” cầm đầu đường dây, Hoàng Công Bình và Đoàn Văn Thế nhận các tài khoản cá độ “tổng”. Từ các tài khoản “tổng”, Lê Xuân Hiếu, Phan Văn Phương, Phạm Trọng Đãi, Hồ Ngọc Tính, Nguyễn Hoàng Vĩ, Lâm Thanh Bằng Vũ và Nguyễn Như Nhuận sẽ chia nhỏ ra các tài khoản “con” để các “con bạc” truy cập vào tham gia cá độ.

Từ tháng 8/2020 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc lên đến 78 triệu điểm cá cược tương đương với số tiền gần 400 tỷ đồng.

Đường dây cá độ 1.500 tỷ đồng

Tối 15/6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an và Công an Hà Nội huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ triển khai 18 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp 18 địa điểm có liên quan; triệu tập, làm việc với 17 đối tượng liên quan đến cá độ bóng đá trên trang “bong88.com”.

Lực lượng chức năng thu giữ hơn 3,3 tỷ đồng tiền mặt, 3 xe ô tô, hàng chục máy tính bảng, điện thoại… cùng nhiều tài liệu về hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc hoặc hoạt động kinh doanh tài chính có dấu hiệu cho vay lãi nặng.

Đường dây cá độ bóng đá 1.500 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, trang “bong88.com” máy chủ được đặt tại Mỹ. Các con bạc sẽ được cấp tài khoản, ứng trước tiền ảo trên trang “bong88.com” để cá cược bóng đá, bóng rổ, quần vợt, xổ số, casino…

Từ đầu năm 2020 đến nay, số tiền giao dịch đánh bạc lên đến trên 1.500 tỷ đồng.

Nhóm xã hội đen cầm đầu đường dây đánh bạc

Ngày 13/6, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà (Cục trưởng Cục cảnh sát Hình sự) trực tiếp chỉ đạo hơn 100 trinh sát, Cảnh sát cơ động (K02, Bộ Công an), phối hợp cùng Công an thành phố Hồ Chí Minh chia thành 19 tổ công tác, đồng loạt ập vào 19 điểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bắt giữ trùm giang hồ Bùi Tuấn Anh (31 tuổi, quê Nam Định) cùng hơn 20 người khác.

Băng nhóm xã hội đen cầm đầu đường dây cá độ.

Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều loại hung khí như súng hoa cải, đạn, đao kiếm, mã tấu cùng nhiều máy móc phục vụ việc tổ chức đánh bạc.

Tuấn Anh thu nạp gần 50 đối tượng giang hồ để hoạt động điều hành các tụ điểm cá độ bóng đá tại các khu vực giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh - Bình Dương - Đồng Nai.

Thời điểm giải bóng đá Euro diễn ra, nhóm này hoạt động mạnh, nhiều tài khoản có tổng số tiền ăn thua hàng chục tỷ đồng mỗi đêm. Tổng số tiền giao dịch qua đường dây cá độ lên đến hơn 1.500 tỷ đồng.

Nguồn: https://tienphong.vn/hang-nghin-ty-dong-nuong-vao-ca-do-mua-euro-post1354521.tpoNguồn: https://tienphong.vn/hang-nghin-ty-dong-nuong-vao-ca-do-mua-euro-post1354521.tpo