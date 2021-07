Đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỷ bị triệt phá trước trận chung kết EURO

Thứ Hai, ngày 12/07/2021 22:02 PM (GMT+7)

Trước khi trận chung kết EURO diễn ra, lực lượng công an đã triệt phá một đường dây cá độ bóng đá có quy mô lên tới hàng chục tỷ đồng.

Ngày 12/7, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Công an huyện Thuận Thành vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet và ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

3 trong 8 đối tượng bị cơ quan công an tạm giữ hình sự

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, cầm đầu ổ nhóm này Tạ Quang Hào (25 tuổi) và Nguyễn Văn Giang (33 tuổi, cùng ở xã Gia Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Theo đó, lợi dụng giải bóng đá vô địch các quốc gia Châu Âu (EURO), Hào đã mua tài khoản tổng cá độ bóng đá có tên SCKP04, SCKP06 và SCKP07 để vào trang Wabi88.com tổ chức cá độ bóng đá. Từ 3 trang bóng này, Hào tiếp tục chia thành nhiều tài khoản khác để bán cho các đối tượng cá độ.

Bước đầu đấu tranh, phòng PC02 xác định, trong khoảng thời gian từ 12/6 - 10/7, các đối tượng đã tham gia cá độ bóng đá với số tiền giao dịch trên 60 tỷ đồng. Cơ quan công an đã thu giữ tang vật vụ án gồm 1 xe ô tô, 6 điện thoại di động và 20 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

