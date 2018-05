Đánh ghen như thời trung cổ ở Cà Mau: Kiểm điểm Trưởng công an xã

Thứ Năm, ngày 24/05/2018 15:50 PM (GMT+7)

Liên quan đến vụ đánh ghen kinh hoàng tại xã Đông Hưng (Cái Nước, Cà Mau), ngày 24/5, ông Phạm Phúc Giang, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước cho biết, hai cán bộ công an xã Đông Hưng bị kiểm điểm trách nhiệm.

Đó là ông Tiêu Quang Khái, Trưởng công an và ông Trương Văn Danh, Phó Công an xã Đông Hưng do chậm báo cáo và nhận thức pháp luật kém trong nhìn nhận vụ án.

Theo đó, vụ bà Nguyễn Thị Diệu (34 tuổi, ở xã Nguyễn Phích, huyện U Minh) cùng 10 người khác kéo đến nhà ông T. V. T đánh ghen vào lúc 1 giờ ngày 13/5. Khi phát hiện chồng là thượng uý N.V.Th (37 tuổi) cùng người đàn bà đã có gia đình là T. H. P (29 tuổi) khỏa thân trong phòng, bà Diệu cùng nhóm người lao vào bắt trói, đánh đập, xát ớt bột, đổ chất bẩn, cắt tóc... nạn nhân rồi quay lại clip. Sau khi làm nhục ông N.V.Th và bà T. H. P những người đi đánh ghen mới gọi báo Công an xã Đông Hưng lập biên bản, rồi cho qua.

Mãi đến ngày 20/5, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước đề nghị Công an huyện Cái Nước xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc. Ngày 21/5, Chủ tịch UBND xã Đông Hưng mới báo cáo. Trước đó, ông Tiêu Quang Khái và ông Trương Văn Danh trực tiếp xử lý vụ việc ban đầu, không báo cáo và xử lý vụ việc vượt quyền hạn.

Như Tiền Phong thông tin, Công an huyện Cái Nước đã khởi tố vụ án “Làm nhục người khác”. Nạn nhân là thượng uý N.V.Th (công tác tại Trại giam K1- Cái Tàu), đang bị đình chỉ công tác và bà T. H. P (ở xã Nguyễn Phích, cùng địa bàn huyện U Minh). Những người tham gia đánh ghen là nghi can vụ án “Làm nhục người khác”.