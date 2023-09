Đánh chết con gái 11 tuổi rồi cố thủ trong nhà

Vụ việc xảy ra lúc 12h30 cùng ngày, người dân sống xung quanh nhà nạn nhân nghe tiếng khóc thét kêu cứu của trẻ nhỏ tại một nhà cho thuê.

Khi mọi người chạy tới xem tình hình thì phát hiện bên trong căn nhà có người cha tên L và 2 cháu gái nhỏ là con gái của L, gồm 1 cháu 2 tuổi và 1 cháu 11 tuổi nhưng cửa bị khóa trái. Trong đó, cháu gái tên N đang học lớp 5 nằm bất động trên nền nhà.

Căn nhà xảy ra vụ án mạng đau lòng.

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân người yêu cầu anh này mở cửa để đưa 2 cháu gái ra nhưng L không chịu mở cửa. Nhận được tin báo, Công an phường Trảng Dài lập tức tới hiện trường nhưng L vẫn không chịu mở cửa mà còn chống trả lại Công an. Lực lượng có mặt đã đột nhập và khống chế L đưa về trụ sở.

Khi khống chế được L, Công an đã kịp thời giải cứu cháu gái 2 tuổi ra ngoài an toàn, riêng cháu N đã tử vong dưới sàn nhà. Ngay sau đó, Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của L để điều tra, xác minh vụ án mạng.

