Nữ tiếp viên karaoke đánh chết con ruột 15 tháng tuổi

Ngày 26-5, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Phương Thảo (28 tuổi, quê An Giang) để điều tra về tội giết con ruột 15 tháng tuổi.

Các quyết định này đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Nạn nhân trong vụ án này là bé trai NHGA (15 tháng tuổi), con trai ruột của Thảo.

Người mẹ trẻ đã đánh con ruột của mình trong cơn say. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo cơ quan công an, Thảo làm nhân viên tại một quán karaoke và ở trọ tại phường Tân Định (thị xã Bến Cát) cùng hai con trai là NHGB (sinh năm 2020) và NHGA (sinh tháng 2-2022).

Đêm 16-5, Thảo đi làm về (đã uống say) và nằm phía dưới võng chỗ bé A đang nằm ngủ.

Lúc đang ngủ, bé A khóc nên Thảo dỗ dành và đưa võng để bé ngủ tiếp nhưng bé không nín và ngày càng khóc to hơn.

Bực tức, Thảo dùng tay đánh mạnh nhiều cái vào người bé. Khi thấy bé A không còn khóc nữa thì Thảo ngủ tiếp.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Thảo thức dậy thì phát hiện bé A cả người tím tái và không còn thở nên nhờ người thân đưa con đi đến bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, bé A đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện, do đa chấn thương.

Tại cơ quan công an, Thảo thừa nhận đã dùng tay đánh con nhiều cái nhưng không biết trúng vào chỗ nào.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, bên ngoài cơ thể của bé trai phát hiện có tác động của ngoại lực, bầm tụ máu bên trong ổ bụng. Chết do vỡ gan, vỡ ruột non.

