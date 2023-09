Tài xế mở cửa ôtô bất cẩn, người phụ nữ đi xe máy chết thảm

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 11-9, trên đường Phan Đăng Lưu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, khi tài xế ôtô con màu trắng mang BKS 37A - 968.xx dừng bên đường bất ngờ mở cửa phía trước bên lái khiến xe máy BKS 37N1 - 653.xx do chị L.T.T.T. (SN 1989, trú ở Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) điều khiển đi qua không kịp tránh, tông vào cửa xe ôtô con và ngã ra đường.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến người phụ nữ đi xe máy tử vong

Đúng lúc này, xe tải chở rác mang BKS 37N - 97xx (chưa rõ người điều khiển) di chuyển cùng chiều chạy qua, do quá bất ngờ cũng không tránh kịp, cán qua người chị L. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hình ảnh tài xế ôtô màu trắng mở cửa bất cẩn khiến người đi xe máy tử vong. Ảnh cắt từ clip

Hiện, nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông khiến người phụ nữ đi xe máy tử vong đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]