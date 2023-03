Đâm trọng thương tài xế cướp xe ôm ở Long An, trốn lên Tây Ninh thì bị bắt

Đối tượng Trần Văn Phi tại hiện trường vụ cướp

Nhận tin báo, công an huyện cử người đến bệnh viện lấy lời khai nạn nhân. Ông Đ cho biết ông hành nghề xe ôm và bán vé số trên địa bàn TP Mỹ Tho và huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Vào lúc 09 giờ sáng 05-03-2023, ông Đ điều khiển xe máy hiệu Wave RSX, BS: 63B9-378.07 bán vé số trên Quốc lộ 1A, thuộc khu vực ấp Long Thạnh, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì gặp một thanh niên kêu ông Đ. chở về huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với giá 500.000 đồng.

Đến 11 giờ cùng ngày, khi đến đoạn đường thuộc ấp 3B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa thì người này kêu ông Đ. dừng lại để đi vệ sinh. Ông Đ vừa dừng xe tấp vào lề đường thì bất ngờ bị đối tượng cầm một con dao đâm vào hông ông té ngã rồi cướp chiếc xe máy. Ông Đ tri hô nhưng tên cướp nhanh chóng tẩu thoát.

Sau đó, ông được người đi đường phát hiện đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương tại vùng hông bên phải và một vết thương thủng thận phải (mức độ 4).

Do tính chất phức tạp của vụ án, đối tượng thực hiện hành vi phạm tội mang tính chất manh động, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT, Công an huyện Đức Hòa đã tập trung lực lượng, tích cực điều tra truy xét.

Qua kết quả khám nghiệm tại hiện trường và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sau 02 ngày điều tra, đến 04 giờ sáng 8-3, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh và Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh bắt được tên cướp đang lẩn trốn trong một nhà nghỉ thuộc ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng cướp xe ôm khai tên Trần Văn Phi (SN 1993, ngụ ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) và thừa nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản trên. Ngày 09-3-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phi để tiếp tục điều tra, làm rõ.

