Đã bắt giữ đối tượng lao vào nhà tấn công người phụ nữ ở huyện Thạch Thất

Thứ Bảy, ngày 13/11/2021 11:49 AM (GMT+7)

Ngày 13-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Cấn Ngọc Phán (SN 1992, trú tại thôn Bùng, xã Phùng Xá, Thạch Thất) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo thông tin từ Công an huyện Thạch Thất, vào 20h tối 12-9, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện đã phối hợp Công an xã Phùng Xá bắt giữ đối tượng Cấn Ngọc Phán khi đang lẩn trốn tại quận Đống Đa, Hà Nội. Đây là đối tượng nam giới liên quan đến vụ xông vào nhà người phụ nữ đánh nạn nhân bất tỉnh, hôn mê phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đối tượng Cấn Ngọc Phán

Trước đó, như An ninh Thủ đô đã thông tin, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, vào 15h30 ngày 9-11, Phán đi xe máy đến cửa hàng hải sản ở xã Phùng Xá để gặp chị T. Thấy chị T đang ngồi ở ghế trong quán dùng điện thoại, Phán đã lao vào đánh, đá liên tục vào mặt, sườn, ngực, bụng của chị T khiến nạn nhân ngã xuống sàn nhà, bất tỉnh.

Thấy vậy, Phán tiếp tục đá 8 phát vào người chị T. Không dừng lại ở đó, Phán lấy điện thoại của chị T đập xuống sàn rồi bỏ đi.

Gây án xong, Phán bỏ trốn khỏi địa phương. Chị T được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo vụ việc, Công an huyện Thạch Thất đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Sau 3 ngày áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã lần theo dấu vết của Phán và bắt giữ đối tượng ở quận Đống Đa.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Công an huyện Thạch Thất đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Nguồn: https://anninhthudo.vn/da-bat-giu-doi-tuong-lao-vao-nha-tan-cong-nguoi-phu-nu-o-huyen-thach-that-post486480.antd