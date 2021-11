Lời khai của nghi phạm 16 tuổi đâm chết thiếu niên 13 tuổi

Thứ Bảy, ngày 13/11/2021 08:00 AM (GMT+7)

Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ khẩn cấp nghi phạm gây nên cái chết của một thiếu niên 13 tuổi trong vụ 2 nhóm ẩu đả trên địa bàn.

Ngày 13-11, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã lấy lời khai ban đầu, tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan vụ 2 nhóm ẩu đả khiến 1 thiếu niên 13 tuổi bị đâm tử vong vào chiều 12-11.

Trước đó, ngay trong tối 12-11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Cẩm Lệ và Công an phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn đã bắt giữ nghi phạm Phan Văn H. (16 tuổi, trú phường Khuê Mỹ).

Nghi phạm Phan Văn H. tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan điều tra, H. khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, do có mâu thuẫn từ trước nên trưa 12-11, 2 nhóm thiếu niên - trong đó có H. và nạn nhân N.T.Đ (13 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) - hẹn nhau tới một quán cà phê trên đường Yên Thế, quận Cẩm Lệ để giải quyết.

Sau nhiều lần khiêu khích, 2 nhóm bắt đầu động thủ. Lúc này, N.T.Đ sử dụng một cây dao tự chế cán dài để đuổi chém Phan Văn H.

N.T.Đ tử vong sau khi bị chém

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Trong lúc rượt đuổi, Đ. bất ngờ làm rơi cây dao. Mất hung khí, Đ. bỏ chạy ra đường để thoát thân nhưng vẫn bị nhóm của H. đuổi kịp.

Thất thế, Đ. lao vào ôm chặt H. khiến H. cũng bị té ngã. Trong lúc hoảng loạn, H. rút dao bấm đâm Đ. 2 nhát khiến thiếu niên 13 tuổi gục xuống đường, tử vong tại chỗ.

Gây án xong, H. trở về nhà ở phường Khuê Mỹ cất con dao và sau đó bị công an bắt giữ. Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ được hung khí gây án là một con dao bấm tại nhà nghi phạm.

Khám nghiệm tử thi, công an xác định Đ. chết trong tình trạng bị 2 vết thương ở cổ và 2 vết thương ở hông.

Ngay sau khi gây án, nghi phạm đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng bắt giữ

