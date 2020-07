Cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu đường dây ma túy "sa lưới" ra sao?

Thứ Ba, ngày 21/07/2020 11:00 AM (GMT+7)

Qua thời gian theo dõi, lực lượng chức năng đã triệt phá thành công đường dây ma túy "khủng" do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu.

Ngày 21-7, Bộ Công an cho biết đang tạm giữ Kim Soon Sik (SN 1960, quốc tịch Hàn Quốc) cùng 6 đối tượng người Hàn Quốc, Trung Quốc và người Việt Nam nằm trong đường dây ma túy từ Việt Nam vận chuyển qua Hàn Quốc bằng đường biển.

Đường dây ma túy này do Kim Soon Sik, một cựu cảnh sát người Hàn Quốc có thâm niên 20 năm trong ngành cầm đầu.

Cựu cảnh sát Hàn Quốc được xác định cầm đầu đường dây ma túy "khủng"

Theo Bộ Công an, sau thời gian theo dõi, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an phối hợp với Công an TP HCM, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan lên kế hoạch triệt phá đường dây ma túy "khủng" (40kg ma túy) được vận chuyển bằng đường biển.

40kg ma túy mà Ban chuyên án thu giữ

Khoảng 22 giờ ngày 18-7, trinh sát phát hiện các đối tượng cất giấu ma túy trong khối đá trên đường 37, phường Linh Đông, quận Thủ Đức. Số lượng ma túy này được vận chuyển qua cảng Cát Lái (quận 2) để làm thủ tục hải quan xuất khẩu sang Hàn Quốc.

Nắm bắt được thông tin nhóm đối tượng sẽ làm thủ tục cho lô hàng "ma túy" này tại điểm làm thủ tục hải quan nên ban chuyên án đã lên kế hoạch bắt nóng.

Khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, ban chuyên án đã đồng loạt ập vào khống chế các đối tượng. Cùng thời điểm các tổ công tác khác cũng nhanh chóng tiến hành khám xét 6 điểm là nơi ở của "ông trùm" và đàn em.

Ban chuyên án đã bắt giữ tài xế điều khiển container là Đoàn Văn Nghĩa (SN 1977, quê Đồng Nai), thu giữ 40kg ma túy tổng hợp dạng đá cùng một số tang vật liên quan.

Ban chuyên án thời điểm đột kích cảng Cát Lái

Lực lượng chức năng tiếp tục khám xét các điểm trên địa bàn quận Thủ Đức, quận 2, quận 9... bắt giữ tổng cộng 7 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng người nước ngoài (gồm Hàn Quốc và Trung Quốc), 3 đối tượng người Việt Nam.

Từ lời khai của các đối tượng này, ban chuyên án đã bắt giữ cựu cảnh sát Hàn Quốc là Kim Soon Sik. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Kim Soon Sik khai đã cùng các đối tượng vừa bị bắt đang chuẩn bị đưa lượng ma túy rời khỏi Việt Nam sang Hàn Quốc. Lô hàng này hiện Bộ Công an đang tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, đây là chuyên án ma túy lớn, liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều địa bàn, nhiều quốc gia. Các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn rất tinh vi khi liên lạc chủ yếu qua mạng xã hội facebook, zalo, viber.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam triệt phá đường dây ma túy quy mô do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu có sự giúp sức của người Trung Quốc và trong nước.

Trong quá trình đấu tranh, ban chuyên án đã phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả để triệt phá thành công đường dây ma túy "khủng" này. Các đối tượng đã có sự chuẩn bị rất tinh vi khi cất giấu ma túy trong các khối đá lớn để vận chuyển đi Hàn Quốc, nhưng đã không qua mặt được lực lượng chức năng Việt Nam.

