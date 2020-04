Cướp xong thấy nạn nhân đẹp quay lại định cưỡng hiếp

Thứ Năm, ngày 02/04/2020 16:00 PM (GMT+7)

Đạp ngã xe, dùng dao uy hiếp nạn nhân cướp tài sản, 2 đối tượng thấy nạn nhân xinh đẹp nên giờ trò, quay lại lột đồ nạn nhân với ý định hiếp dâm nhưng bị nạn nhân phản kháng.

Ngày 2/4, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hữu Hoàng Giang (SN 2002, quê Bạc Liêu) và Nguyễn Tuấn Thành (SN 2000, quê Đà Nẵng, cùng tạm trú quận 9) để điều tra về hành vi "cướp tài sản".

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra

Tối 29/3, Thành chở Giang đi quanh nhiều tuyến đường ở các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM tìm kiếm “con mồi” để ra tay cướp tài sản. Đến rạng sáng 30/3, 2 đối tượng phát hiện chị T. (SN 2001, ngụ Bình Thạnh) điều khiển xe gắn máy lưu thông một mình trên đường Đặng Thùy Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh nên áp sát đạp chị T. ngã xe.

Giang cầm gậy sắt nhọn khống chế chị T. lấy điện thoại di động rồi cướp xe của chị của nạn nhân. Không chỉ cướp tài sản, Thành còn khống chế, lột đồ chị T. để thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng cô gái phản kháng mạnh, 2 đối tượng đành tháo chạy.

Từ khai báo của chị T., Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM trích xuất hình ảnh camera tại khu vực chị T. bị cướp. Sau khi nhận dạng được 2 đối tượng công an đã truy xét và bắt được chúng tại một căn nhà ở Bình Chánh.

Tại cơ quan điều tra 2 đối tượng khai, sau khi cướp được tài sản của chị T., Thành và Giang đem bán được 6 triệu đồng để xài chung. Ngoài vụ cướp tài sản của chị T., 2 thanh niên này còn gây ra một số vụ cướp khác, nạn nhân đa phần là phụ nữ đi xe một mình trong đêm.

