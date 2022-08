Cưỡng bức cô gái 17 tuổi, "yêu râu xanh" bị bắt

Lợi dụng tình trạng không thể tự vệ của chị G, Trường đã thực hiện hành vi đồi bại rồi bỏ trốn.

Chân dung đối tượng Trần Văn Trường (Nguồn: CA tỉnh Hà Nam).

Ngày 9/8, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam phối hợp với Công an xã Bình Nghĩa đã bắt giữ đối tượng truy nã Trần Văn Trường (SN 2005, trú tại thôn 1 Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục). Trường là đối tượng truy nã về tội Hiếp dâm.

Theo Công an tỉnh Hà Nam, ngày 6/2, tại thôn 4 Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, Trường đã lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của G (SN 2005) để giở trò đồi bại. Gây án xong, Trường đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục khởi tố bị can đối với Trường về hành vi nói trên và ra quyết định truy nã đối tượng.

Qua rà soát, Công an huyện Bình Lục xác định Trường đã lẩn trốn tại nhiều nơi như TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội. Đến ngày 5/8, lực lượng công an xác định Trường lẩn trốn tại xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội). Lực lượng công an đã bắt giữ thành công Trường và di lý về Công an huyện Bình Lục để xử lý theo quy định.

