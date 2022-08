Thiếu niên hiếp dâm rồi giết cô gái 16 tuổi, trộm xe máy để trốn chạy

Cơ quan công an đã bắt giữ Thào A Lềnh khi đối tượng đang trong quá trình lẩn trốn.

Ngày 3/8, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã bàn giao đối tượng Thào A Lềnh (SN 2008, trú xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, Sơn La) cho phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La để điều tra, làm rõ hành vi Giết người; Hiếp dâm và Trộm cắp tài sản.

Thào A Lềnh cùng chiếc xe tang vật

Theo đó, ngày 31/7, tại tiểu khu 6, thị trấn Hát Lót, Tổ công tác Công an huyện Mai Sơn phối hợp với quần chúng nhân dân phát hiện, bắt giữ Thào A Lềnh - là đối tượng đang bị Công an huyện Phù Yên thông báo truy tìm. Tổ công tác đã đưa đối tượng về Công an thị trấn Hát Lót để làm việc.

Qua làm việc, Thào A Lềnh khai nhận vào ngày 23/7, tại bản Pắc Bẻ B, xã Suối Tọ, đối tượng đã thực hiện hành vi giết người, hiếp dâm đối với nạn nhân là chị T. (SN 2006, trú tại cùng bản với Lềnh).

Ngày 25/7, Lềnh tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave, màu trắng, gắn BKS 26D1-357.45 của anh P. (trú cùng bản với Lềnh) để bỏ trốn khỏi địa phương.

