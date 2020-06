Quá khứ bất hảo của kẻ giết tài xế xe ôm, cướp tài sản trên bờ đê

Thứ Tư, ngày 03/06/2020 19:00 PM (GMT+7)

Thông tin Giảng bị cơ quan công an bắt giữ vì hành vi giết người, cướp tài sản khiến người thân và dư luận địa phương nơi đối tượng sinh sống vô cùng sửng sốt.

Như đã đưa tin, Công an tỉnh Tuyên Quang đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tiến Giảng (SN 1990, trú tại xã Phú Mỹ, Phù Ninh, Phú Thọ) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Trước đó, vào hồi 17h50, ngày 30/5, cơ quan công an nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể nam giới tại khu vực xã Trường Sinh (Sơn Dương, Tuyên Quang). Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là anh Nguyễn Quốc Huy (SN 1981, trú tại Đoan Hùng, Phú Thọ). Anh Huy tử vong do bị đâm nhiều nhát vào vùng cổ.

Xác định đây là vụ án giết người, Công an tỉnh Tuyên Quang đã huy động lực lượng phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ, Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an rà soát, truy bắt nghi can.

Đến sáng 1/6, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác định và bắt giữ được nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Giảng khi đối tượng đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, Giảng khai do lên cơn nghiện, không có tiền mua ma túy nên đã nghĩ ra kế hoạch sát hại xe ôm, cướp tài sản. Chiều 29/5, Giảng đem theo một chiếc kéo và gọi điện thoại cho anh Nguyễn Quốc Huy thuê chở đi có việc tại xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang).

Khi đến đoạn đường đê thuộc địa bàn xã Trường Sinh, lúc này trời đã nhá nhem tối, Giảng giả vờ bảo anh Huy dừng xe để chờ người lấy đồ. Trong lúc chờ đợi, thấy anh Huy mất cảnh giác, Giảng đã dùng chiếc kéo mang theo đâm liên tục 4 nhát vào cổ anh Huy, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đối tượng Nguyễn Tiến Giảng bị công an bắt giữ sau khi gây án. Ảnh: TL

Thấy anh Huy bất động, Giảng đã lục soát người và lấy đi 1 điện thoại di động, ví tiền cùng chiếc xe máy của nạn nhân. Sau đó, đối tượng thay quần áo, điều khiển xe máy hướng về Hà Nội.

Giảng vứt chiếc áo dính máu và cây kéo xuống khu vực sông Lô. Đến địa phận thành phố Việt Trì (Phú Thọ), nghi phạm bán chiếc xe máy của nạn nhân lấy 2 triệu đồng rồi lẩn trốn.

Liên quan tới đối tượng Giảng, chiều 3/6, trao đổi với PV, ông Vũ Văn Xuất, Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ thông tin: Nguyễn Tiến Giảng xuất thân trong một gia đình thuần nông, có hoàn cảnh tương đối khó khăn tại địa phương. Bố mẹ Giảng vốn sinh được 2 người con (Giảng là con út).

Bản thân đối tượng còn độc thân, có tiền sử nghiện ma túy khá lâu, thuộc diện theo dõi tại địa phương. Trước khi gây án giết người, cướp tài sản, Giảng đã từng có 1 tiền án 30 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, mới ra trại không lâu.

Những tưởng sau khi đi tù về, Giảng sẽ tu chí làm lại cuộc đời, nhưng đối tượng vẫn tiếp tục ngựa quen đường cũ. Không có nghề nghiệp ổn định, Giảng lang bạt khắp nơi, ít khi có mặt tại địa phương.

Mới đây, thông tin Giảng bị Công an tỉnh Tuyên Quang bắt giữ vì hành vi giết người, cướp tài sản của một tài xế xe ôm khiến gia đình đối tượng cũng như người dân sinh sống tại xã Phú Mỹ vô cùng sửng sốt.

Nguồn: http://giadinh.net.vn/phap-luat/qua-khu-bat-hao-cua-ke-giet-tai-xe-xe-om-cuop-tai-san-tren-bo-de...Nguồn: http://giadinh.net.vn/phap-luat/qua-khu-bat-hao-cua-ke-giet-tai-xe-xe-om-cuop-tai-san-tren-bo-de-20200603154446099.htm