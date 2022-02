“Ác mộng” cướp đêm ở Hà Nội dịp cuối năm và bi kịch của gia đình đông con nhất Hà Nội

4 đứa con của bà Hải và 1 đối tượng cùng làng đã mang theo hung khí là dao, kiếm gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản và vụ trộm cắp tài sản khác.

Toán cướp đêm bị camera an ninh của nhà dân ghi lại.

“Ác mộng” cướp đêm

Nửa tháng trước Tết Nguyên đán 2021, một người đàn ông quê Yên Bái, sống tại Hà Nội đã đến Công an phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội trình báo về việc bị cướp tài sản. Theo trình báo, khoảng 1h sáng ngày 26/1/2021, anh này điều khiển xe máy di chuyển trên đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê thì bị 4 đối tượng chở nhau trên 2 xe máy áp sát, dùng hung khí khống chế, đe dọa cướp đi một chiếc điện thoại smartphone và 500.000 đồng.

Qua xác minh lời khai của bị hại, Công an phường La Khê nhận thấy vụ cướp là thật và đã báo cáo Công an quận Hà Đông. Lãnh đạo Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự vào cuộc để truy tìm thủ phạm.

“Chúng tôi đã lập tức xuống hiện trường là khu vực đường Lê Trọng Tấn để nắm tình hình, trích xuất camera an ninh và rà soát các đối tượng khả nghi, thuộc diện quản lý của cơ quan công an hoặc nhóm đối tượng không có công việc ổn định.

Vì vụ việc không có nhân chứng nên tất cả bắt đầu từ con số 0”, chỉ huy đội Cảnh sát hình sự cho biết.

Hàng chục đối tượng thuộc diện khả nghi đã bị Công an quận Hà Đông triệu tập để lấy lời khai, rà soát các điểm bất minh về thời gian. Đồng thời, qua làm việc với bị hại, việc dựng chân dung, hình dáng các đối tượng cũng gặp khó khăn bởi lẽ thời điểm gây án trong đêm tối, bị hại bị đe dọa, hoảng loạn nên không thể nhớ được đại khái hình dáng các đối tượng.

4 anh em họ Ngô đã gây ra nhiều vụ cướp, trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Hà Nội.

Trong quá trình điều tra vụ án, các trinh sát đã thu thập được hình ảnh 4 đối tượng khả nghi từ camera an ninh của một hộ dân. Đây là manh mối đầu tiên và cũng là manh mối quan trọng để cơ quan điều tra vạch mặt cơn “ác mộng” cướp đêm trên địa bàn.

“Nhóm đối tượng này đi từ hướng Yên Nghĩa vào đường Lê Trọng Tấn, sau đó đi đến ngã tư Đình – Chùa Bia Bà giao với Lê Trọng Tấn thì các đối tượng rẽ vào Bia Bà. Theo nhận định của chúng tôi thì nhóm đối tượng này rất thông thuộc địa bàn vì lối rẽ vào Bia Bà rất nhỏ, người thường đi qua sẽ không để ý”, một cán bộ trực tiếp tham gia phá án cho hay.

Cán bộ điều tra thuộc đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông cho biết, căn cứ từ mô tả của nạn nhân về giọng nói của các đối tượng, các trinh sát tiếp tục thu hẹp được phạm vi có thể là nơi cư trú của toán cướp đêm có thể là quanh khu vực phường Đồng Mai. Bởi lẽ phường Đồng Mai trước đây là xã Đồng Mai thuộc huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, người dân sinh sống từ lâu ở đây vẫn có một chất giọng rất riêng, mang tính địa phương.

Ngoài ra, đèn đuôi xe máy của nhóm đối tượng liên tục nhấp nháy, là loại đèn đã được thay so với nguyên bản mà chỉ có nhóm tuổi thanh, thiếu niên ưa thích nên cơ quan công an tiếp tục thu hẹp phạm vi rà soát vào nhóm đối tượng trẻ tuổi.

“Sau khi dựng chân dung từ các đặc điểm thu được, chúng tôi xác định toán cướp có khoảng từ 4 – 5 thành viên, là nam giới, có độ tuổi từ 20 – 25, sinh sống tại địa bàn quận Hà Đông, cụ thể hơn là các phường thuộc Hà Tây cũ.

Tiếp tục rà soát, chúng tôi đã triệu tập đối tượng Ngô Doãn Tám (SN 2001, hộ khẩu thuộc phường Đồng Mai) đến trụ sở làm việc. Đối tượng này có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, là thành viên trong gia đình có 14 anh, chị, em. Đây là gia đình đông con nhất trên địa bàn TP Hà Nội”, cán bộ trực tiếp tham gia phá án kể lại.

Qua theo dõi các di, biến động của Tám và các anh, em ruột, các trinh sát phát hiện anh em Tám thường ra khỏi nhà vào lúc 10 – 11h đêm. Quãng thời gian này cũng trùng khớp với quãng thời gian cơn “ác mộng” cướp đêm xuất hiện trên địa bàn TP Hà Nội vừa qua. Ngày 29/1/2021, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ cả 5 thành viên của toán cướp đêm để điều tra.

Bi kịch của gia đình đông con

Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Ngô Doãn Tám đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tám khai nhận đã cùng các anh, em ruột là Ngô Doãn Hoàng (SN 2000); Ngô Doãn Phúc (SN 2003); Ngô Doãn Đức (SN 2005) và một người bạn cùng làng là Nguyễn Hồng Nam (SN 2006) gây ra vụ cướp vào đêm 26/1.

Ngoài ra, nhóm đối tượng cũng khai nhận từ cuối tháng 12/2020 đã mang theo hung khí là dao, kiếm gây ra 4 vụ cướp tài sản, 1 vụ cướp giật tài sản, 6 vụ trộm cắp tài sản khác trên các quận, huyện của TP Hà Nội.

Quá trình khám xét nơi ở của nhóm đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ 4 xe máy Honda Wave, 18 điện thoại, nhiều dao, kiếm, tuýp sắt… là công cụ để gây án.

Hung khí của toán cướp đêm.

Theo các cán bộ điều tra, qua thu thập thông tin từ người dân gần nhà Ngô Doãn Tám, các trinh sát được biết kể từ khi mãn hạn tù vào cuối năm 2020, Tám không có công ăn, việc làm nhưng vẫn có tiền tiêu xài. Thậm chí, Tám còn thường xuyên thay đổi đồ dùng cá nhân như điện thoại, xe máy mặc dù gia đình thuộc diện khó khăn nhất phường Đồng Mai. Ban ngày, Tám và 3 anh em đều “ngủ đông” trong nhà, đến 23h đêm lại kéo nhau ra đường cho tới 4 – 5h sáng mới về nhà.

Chia sẻ về vụ án, chỉ huy đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông cho biết, gia đình bà Đặng Thị Hải (54 tuổi, mẹ của 4 anh em họ Ngô) có rất đông con, chồng đã mất nên việc quản lý, dạy bảo con cái rất khó khăn. Qua vụ án trên, Công an quận Hà Đông khuyến cáo người dân cần tập trung công tác giáo dục, quản lý các con, nhất là trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay.

“Sự quan tâm, giáo dục của bố mẹ là rất quan trọng để định hướng các con đến tương lai tích cực.

Vụ án nói trên cũng là bài học sâu sắc để các bậc phụ huynh cẩn trọng hơn trong công tác giáo dục con cái, đừng để các con lỡ bước, đánh mất tương lai trước những cám dỗ tạm thời”, chỉ huy đội Cảnh sát hình sự khuyến cáo.

