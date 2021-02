Cuộc sống ngoài sức tưởng tượng của nữ phạm nhân nuôi con sau song sắt

Thứ Năm, ngày 11/02/2021 13:00 PM (GMT+7)

“Trước khi đến đây, tôi nghĩ đó là một nơi khủng khiếp. Nuôi một đứa bé trong tù ư? Thật khó mà có thể tưởng tượng được điều gì tốt đẹp. Nhưng khi vào đây, tôi nhận ra nó là chỗ rất tuyệt”, nữ phạm nhân chia sẻ.

Jennifer Dumas cùng con gái ở nhà tù Bedford Hills.

Vết trượt của bà mẹ trẻ

Năm 2015, để có tiền tiêu xài, Jennifer Dumas cùng bạn trai đã thực hiện một vụ trộm táo bạo. Cả hai lấy được một số đồ trang sức và tiền mặt trị giá 32.000 USD. Tuy nhiên, chưa kịp tiêu số tiền này thì cả hai cùng bị bắt giữ. Thời điểm bị bắt, Jennifer vừa mới mang thai. Cuối cùng, bản án dành cho cô là 2 năm tù.

Sau đó không lâu, Jennifer mới biết mình mang thai. Người mẹ trẻ tỏ ra hết sức lo lắng khi nghĩ đến viễn cảnh tăm tối khi sinh đẻ và nuôi con trong tù.

Jennifer được chuyển tới trại giam Bedford Hills. Đây là một nhà tù nằm trên ngọn đồi cách thành phố New York khoảng 1 giờ đi xe. Bedford Hills dành cho nữ có chế độ an ninh nghiêm ngặt nhất ở bang New York, Mỹ. Nơi đây thuộc nhóm 8 trại giam ở Mỹ có khu vực dành cho tù nhân mang theo con.

Ngay từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 1901, nhà tù Bedford Hills đã có khu nhà trẻ. Theo nhà chức trách, đây là nhà trẻ trong tù lâu đời nhất ở Mỹ. Nhân viên nhà tù giám sát các nữ tù nhân rất chặt chẽ.

Jennifer đã mất nhiều thời gian để có thể chuẩn bị tâm lý chờ đón những điều tồi tệ sắp diễn ra với cô cùng đứa con gái nhỏ. Bà mẹ 24 tuổi cho biết ban đầu cô tưởng đây là nơi đáng sợ. "Trước khi đến đây, tôi nghĩ đó là một nơi khủng khiếp. Nuôi một đứa bé trong tù ư? Thật khó mà có thể tưởng tượng được điều gì tốt đẹp”, Jennifer tâm sự.

Những hình ảnh đầy màu sắc trên tường tại khi giam giữ.

Cuộc sống ngoài sức tưởng tượng

Nhưng rồi rất nhanh chóng, sự chuẩn bị của Jennifer trở nên thừa thãi. Cô nhận ra “nó là chỗ rất tuyệt. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được chăm sóc con ở nhà trẻ trong tù".

Những hình ảnh đầy màu sắc trên tường cùng đồ chơi dường như không có gì liên quan với hàng rào thép gai bên ngoài nhà tù. Vào ban ngày, nhân viên nhà tù sẽ đưa con của Jennifer cùng những đứa trẻ của các nữ phạm nhân khác tới một chỗ riêng để một đội nhân viên nhà tù và phạm nhân trông coi trong lúc mẹ chúng học nghề hoặc lao động.

Những tù nhân như Jennifer cũng biết rằng nhân viên quản ngục có thể truất quyền chăm sóc con nếu cô vi phạm quy định của nhà tù như đánh lộn, để quên đồ chơi trong giường cũi khi bé ngủ. Sau đó ban quản lý trại sẽ đưa trẻ về nhà của chúng, hoặc đưa tới trại trẻ mồ côi.

Trước đây hàng chục nhà tù dành cho nữ ở Mỹ có nhà trẻ. Song do số lượng tù nhân tăng dần, nhiều trại giam phải hy sinh nhà trẻ để lấy chỗ giam phạm nhân. Ngoài ra, nhiều trại giam bỏ nhà trẻ vì họ tin rằng những phụ nữ phạm tội không nên nuôi con trong tù.

"Nhiều người nghĩ trẻ em không nên tiếp xúc môi trường trại giam bởi những nơi như thế sẽ tác động xấu tới sự phát triển của chúng. Nhưng tôi cho rằng trẻ có thể phát triển bình thường ở bất cứ nơi nào, miễn là chúng cảm nhận được tình yêu thương và sự chăm sóc", Mary Byrne, một nhà tâm lý của Đại học Columbia, cho biết.

Về phần Jennifer, cuộc sống của mẹ con cô trong tù là ngoài sức tưởng tượng. Người mẹ trẻ đã tự hứa với mình rằng sẽ chấp hành tốt mọi nội quy của trại giam để hai mẹ con cô cùng sớm được trở về và bắt đầu một cuộc sống mới.

