Thuê biệt thự riêng, mở "tiệc" ma tuý thâu đêm mừng sinh nhật

Thứ Bảy, ngày 11/09/2021 21:00 PM (GMT+7)

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý CATP. Đà Lạt phối hợp với Công an phường 10, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa đột kích một biệt thự, bắt quả tang nhóm hơn chục đối tượng đang "bay lắc" tập thể.

Dự báo sau khi tỉnh Lâm Đồng cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ, tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn xã hội sẽ diễn biến phức tạp nên các đội nghiệp vụ Công an TP. Đà Lạt kết hợp cùng công an các phường đã tăng cường tuần tra địa bàn, đặc biệt vào khung giờ khuya, địa điểm vắng người.

Khoảng 1h sáng 10-9, khi tuần tra qua căn biệt thự 126E đường Khe Sanh (thuộc phường 10, TP Đà Lạt) các trinh sát phát hiện nhiều nghi vấn về an ninh trật tự bên trong nên bất ngờ đột kích kiểm tra, phát hiện 13 đối tượng đang bay lắc điên cuồng trong tiếng nhạc chát chúa.

Lấy lời khai với các đối tượng tham gia sử dụng ma tuý

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một viên nén màu xanh, hai gói nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng, một lượng chất tinh thể màu trắng được cuốn trong tờ tiền mệnh giá 5.000 đồng cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma tuý tập thể như thẻ nhựa, loa, đèn laser…

Số ma tuý lực lượng Công an phát hiện tại hiện trường

Ban đầu làm việc với cơ quan Công an, 13 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng nữ đều quanh co, chối tội. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 6h đấu tranh quyết liệt, kết hợp với các chứng cứ thuyết phục, các điều tra viên đã xác định rõ vai trò của các đối tượng trong việc tổ chức sử dụng ma tuý tập thể, trong đó đầu vụ là Nguyễn Xuân Phương. Phương khai mua 10 triệu đồng tiền ma tuý từ một đối tượng tên Tubo, mang về biệt thự "xào ke" cho cả nhóm sử dụng.

Ngoài ra, Công an phường 10 cũng tiến hành làm việc với người quản lý địa điểm kinh doanh lưu trú (căn biệt thự), lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi không thực hiện việc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ đón khách lưu trú, để khách tụ tập sử dụng ma túy trong thời gian phòng chống dịch.

Công an TP Đà Lạt hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Nguồn: https://anninhthudo.vn/thue-biet-thu-rieng-mo-tiec-ma-tuy-thau-dem-mung-sinh-nhat-post479966.ant...Nguồn: https://anninhthudo.vn/thue-biet-thu-rieng-mo-tiec-ma-tuy-thau-dem-mung-sinh-nhat-post479966.antd