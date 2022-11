Công an vào cuộc vụ hành khách bị đánh gãy tay do đòi xuống xe

Liên quan đến vụ việc anh Hồ Mủn Sáng (SN 1985), trú tại tổ 1, khu 5, phường Hải Yên, TP Móng Cái, Quảng Ninh bị hành hung trên xe khách gây thương tích, chiều ngày 9/11, nạn nhân đã đến Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) để làm việc.

Sau khi đến trụ sở Công an quận Cầu Giấy, anh Sáng được lực lượng chức năng dẫn ra hiện trường để xác định khu vực bị hành hung.

Nạn nhân đã đến Công an quận Cầu Giấy làm việc

"Tôi được Công an quận Cầu Giấy dẫn ra khu vực mà bị lái và phụ xe hành hung để xác định vị trí. Tuy nhiên, do lúc bị đánh thì bị che hết nên tôi chỉ xác định được khoảng khu vực bị đánh. Còn thời gian bị đánh là lúc xe di chuyển từ bến xe Mỹ Đình được khoảng 10 phút", anh Sáng trao đổi với PV Báo Giao thông tại trụ sở Công an quận Cầu Giấy.

Được biết, bước đầu vụ việc được Công an quận Cầu Giấy vào cuộc xác minh, làm rõ.

Trước đó, anh Hồ Mùn Sáng cho biết, khoảng 17h ngày 30/10, khi anh đến Bến xe Mỹ Đình tìm xe về Quảng Ninh thì có một người mặc quần áo bảo vệ vẫy gọi sang cổng đối diện rồi đưa lên một chiếc xe Ford Transit màu bạc, BKS 14B - 042.93 có biển ghi là Hà Nội - Móng Cái.

Khi xe di chuyển đến đường Phạm Hùng thì phụ xe yêu cầu thu tiền vé. Nghi ngờ đây là xe dù, dễ bị đổi sang xe khác ngang đường, anh Sáng đã đề nghị là về đến Móng Cái thì thanh toán. Tuy nhiên, phụ xe này không đồng ý mà yêu cầu phải trả ngay.

Lúc này, anh Sáng liền lấy điện thoại ra gọi cho xe khác và yêu cầu tài xế cho xuống. Ngay sau đó, nạn nhân bị lái xe và phụ xe giật điện thoại, hành hung nhiều lần dẫn đến thương tích.

Thấy mình bị đánh máu me be bét, buồn nôn và khát nước, anh Sáng liên tục van xin cho xuống xe để băng bó, nhưng không được. Việc đe dọa, đánh đập anh Sáng kéo dài tới tận TP Bắc Ninh, thì xe rẽ vào con đường vắng và anh Sáng bị bỏ xuống xe.

Sau đó, anh Sáng được người dân giúp đỡ sơ cứu, gọi xe ôm ra khu vực bắt xe về Quảng Ninh. Khoảng 22h ngày 30/10, về đến Quảng Ninh, anh Sáng vào Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy điều trị trong tình trạng bị gãy xương áp út bên tay trái, đa chấn thương đầu, mặt…

PV Báo Giao thông đã liên hệ được với anh H.V.Q. - 1 trong 2 người dân ở khu Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh đã hỗ trợ giúp anh Sáng ra điểm đón xe khách về Quảng Ninh và anh L.T.S. (nhà ở huyện Hải Hà, Quảng Ninh) là hành khách trên chuyến xe BKS 14B-042.93, người đã quay clip anh Sáng bị đánh và tung lên mạng xã hội. Cả anh H.V.Q và L.T.S đều xác nhận sự việc như lời anh Sáng kể.

Sở GTVT Quảng Ninh và Sở GTVT Hà Nội đều đã tra cứu và cho biết, hai Sở không cấp kinh doanh vận tải cho xe BKS 14B-042.93.

Theo trích xuất từ hệ thống đăng kiểm, BKS 14B-042.93 cấp cho xe Ford Transit màu bạc, đăng ký ngày 24/06/2022, chủ xe là Nguyễn Văn Hải có địa chỉ ở tổ 6, Cao Sơn 2, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

PV Báo Giao thông cũng đã liên lạc điện thoại được với chị Hương, xưng là vợ của chủ xe BKS 14B-042.93. Chị Hương cho biết, ban đầu, hai vợ chồng chị không biết sự việc này, khi thông tin đăng tải trên mạng xã hội thì mới biết.

Cũng theo chị Hương, phụ xe tên là Nam, nhà ở thị xã Đông Triều và không có họ hàng thân thích gì với gia đình chị, qua người quen giới thiệu.Tuy nhiên, do thương hoàn cảnh của Nam, nên vợ chồng chị mới nhận làm phụ xe. Sau khi sự việc xảy ra thì phụ xe đã không đi làm nữa và hiện gia đình chị cũng không liên lạc được.

