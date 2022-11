Công an làm việc với người đánh nữ điều dưỡng ở Bình Dương

Chiều 9-11, đại diện lãnh đạo công an phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết công an đã mời người đàn ông hành hung điều dưỡng tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương lên làm việc.

Danh tính người này được xác định là P.V.H (SN 1985, quê Hải Dương).

Nam thanh niên đánh vào vai nữ điều dưỡng để hối điều trị cho cháu

Theo công an, khoảng 13 giờ 30 ngày 8-11, công an nhận tin báo của điều dưỡng N.T.P, (SN 1991, quê Nghệ An), về việc bị một thanh niên đánh vào vai.

Làm việc tại cơ quan công an, P.V.H khai do đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị co giật, quá lo lắng nên đã dùng tay đánh vào vai chị P. để hối thúc điều trị cho cháu. Người này đã bị lập biên bản để có những bước xử lý tiếp theo.

Qua làm việc với chị P., công an xác định chị P. không bị thương tích. Nữ điều dưỡng N.T.P cho biết bản thân cô và người nhà bệnh nhân trước đó không có mâu thuẫn gì.

