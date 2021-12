Công an truy tìm hai người đàn ông vác dao đến tận nhà chém một phụ nữ

Thứ Năm, ngày 23/12/2021 12:00 PM (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đang điều tra vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra tại phường Yên Hoà, vào ngày 18-7-2021.

Theo đơn trình báo, chị N. (SN 1979; trú tại phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy) bị 2 đối tượng đến tận nhà dùng dao chém vào tay và đạp vào bụng.

Quá trình điều tra, Công an quận Cầu Giấy xác định 2 đối tượng liên quan là Nguyễn Hải Long (SN 1969; trú tại phố Hàng Cót, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm) và Nguyễn Hải Hà (SN 1973; trú tại tổ 12, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy). Cơ quan Công an đã tiến hành triệu tập nhưng các đối tượng không có mặt tại địa phương.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy thông báo truy tìm đối tượng trên. Nếu ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng thì báo ngay cho Công an quận Cầu Giấy (Đội Cảnh sát hình sự - SĐT: 0931560550), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc.

