Cặp vợ chồng nghiện nặng xông vào nhà dân cướp giật táo tợn

Thứ Ba, ngày 28/09/2021 20:00 PM (GMT+7)

Đi ngang qua nhà một người dân thấy cổng không khóa, cháu bé 8 tuổi đang cầm điện thoại chơi, nữ con nghiện liền bước vào giật rồi chạy ra ngoài lên xe chồng chờ sẵn, bỏ chạy.

Ngày 28/9, Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Quýt (SN 1989, ở phường An Đông) cùng chồng là Nguyễn Sinh Nhật (SN 1991, ở phường An Cựu, TP Huế) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản” và “Cướp giật tài sản”.

Trung tá Lê Ngọc Minh, Đội trưởng Đội CSHS Công an TP Huế cho biết, từ đầu tháng 9 đến ngày 20/9, trên địa bàn TP Huế xảy ra nhiều vụ trộm cắp, cướp giật điện thoại, Ipad,...

Chỉ trong thời gian ngắn, cặp vợ chồng này đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp, cướp giật trên địa bàn TP Huế.

Manh động hơn, khi lẻn vào nhà của bị hại, thấy trẻ em đang sử dụng điện thoại mà không có người lớn trông coi thì nữ đối tượng giật luôn tài sản rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau khi xác lập chuyên án điều tra, xác minh, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế đã bắt được 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ án nói trên (là Nguyễn Thị Quýt và Nguyễn Sinh Nhật) khi cả hai đang ẩn náu tại 1 phòng trọ ở xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng tại phòng trọ.

Sau nhiều giờ đấu tranh, các đối tượng chỉ khai nhận gây ra 2 vụ trộm và 3 vụ cướp giật tài sản, bị hại các vụ cướp giật hầu hết là trẻ em. Trong vụ cướp giật vào chiều 15/9, khi chạy xe máy ngang qua nhà một người dân trên đường Bà Triệu, TP Huế, thấy cổng không khóa, trên tay cháu N (8 tuổi) cầm điện thoại chơi, Nhật dừng xe, cảnh giới để Quýt đi vào trong giả vờ mượn điện thoại gọi nhờ rồi giật lấy, chạy ra ngoài lên xe chồng, bỏ chạy.

Theo Trung tá Lê Ngọc Minh, quá trình lấy lời khai, điều tra do 2 đối tượng nghiện ma túy nặng, liên tục lên cơn, vì vậy cơ quan Công an đã gặp rất nhiều khó khăn.

