Công an TP.HCM trực tiếp điều tra vụ bé gái bị bạo hành tử vong ở quận Bình Thạnh

Công an quận Bình Thạnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ cháu bé bị bạo hành tử vong lên Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tối 1-1, Công an quận Bình Thạnh cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ cháu bé bị bạo hành lên Văn phòng cơ quan CSĐT (PC01), Công an TP HCM điều tra theo thẩm quyền. Công an TP HCM khẳng định trong quá trình điều tra, nếu đủ cơ sở sẽ chuyển tội danh đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai), người bạo hành cháu N.T.V.A. (8 tuổi) tử vong.

Trước đó, ngày 31-12-2021, Công an quận Bình Thạnh đã quyết định bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, cha ruột cháu A.) do có hành vi đồng phạm giúp sức người tình Nguyễn Võ Quỳnh Trang trong việc bạo hành cháu A.

Theo điều tra ban đầu, tối 22-12-2021, cháu A. được đưa vào bệnh viện ở phường 22, quận Bình Thạnh cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ phát hiện cháu bé bị nhiều vết thương khắp người và đã tử vong trước lúc nhập viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Bình Thạnh nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra. Công an xác định trên người bé gái có nhiều vết thương và nhiều vết khâu.

Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về hành vi "Hành hạ người khác".

Tại trụ sở công an, Trang thừa nhận hành vi bạo hành cháu A. nhiều lần bằng roi mây, cây gậy khiến cháu tử vong. Điều đáng nói, Thái nhiều lần chứng kiến người tình bạo hành con gái ruột nhưng không can ngăn. Thậm chí, có lần Thái còn đánh đập cháu A. trước mặt người tình.

