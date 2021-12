Người cha ruột bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến chết phạm tội gì?

Thứ Sáu, ngày 31/12/2021 18:04 PM (GMT+7)

Luật sư cho biết, người cha ruột của bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến chết đang đối diện với nhiều tội danh khác nhau.

Ngày 31/12, Công an quận Bình Thạnh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP.HCM). Ông Thái bị bắt do nghi vấn có hành vi đồng phạm, giúp sức cho bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1996, quê Gia Lai) trong vụ bé V.A. bị bạo hành đến chết.

Trao đổi với phóng viên Báo Giao thông, luật sư Lê Bá Thường (Đoàn Luật sư TP.HCM), cho biết: Về trách nhiệm pháp lý của ông Thái cần được đặt ra nếu ông Thái biết rõ hành vi của bà Trang bao lâu nay hành hạ, đánh đập tàn nhẫn con gái mình mà ông Thái vẫn bao che, hoặc còn thông đồng, giúp sức, tạo điều kiện cho bà Trang thực hiện tội phạm thì ông Thái có thể bị xử hình sự về tội đồng phạm.

Vì người đồng phạm là người có hành vi tổ chức, thực hành, hoặc xúi giục, giúp sức cho người phạm tội thực hiện. Nên khi Trang bị truy tố về tội danh gì Thái cũng phải bị xử tội giống như thế (Điều 17, BLHS 2015).

Cũng theo luật sư Thường, nếu ông Thái biết rõ hành vi của bà Trang đã đánh đập, hành hạ bé V.A. từ lâu rồi, điều này có thể xảy ra vì người hàng xóm còn nghe tiếng khóc của bé V.A.

Ông Thái là cha ruột mỗi ngày về nhà nhìn thấy thái độ sợ sệt của con với bà Trang và nhìn thấy những vết thương trên người bé V.A. thì không thể nào ông Thái không biết cháu V.A. bị bà Trang đánh đập. Như thế thì ông Thái có thể bị xử hình sự tội không tố giác tội phạm. Tội danh này có khung hình phạt tù từ từ 06 tháng đến 03 năm (Điều 390 BLHS 2015).

Luật sư Thường phân tích thêm, ngoài ra, ông Thái cũng có thể bị truy tố tội trong trường hợp ông Thái phát hiện hành vi của Trang hành hạ, đánh đập bị thương tích trong tình trạng nguy kịch. Chẳng hạn như bà Trang hăm dọa, đánh nhồi nhét thức ăn cho cháu V.A dẫn đến bị sặc, nghẹt thở đang tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Trong trường hợp này, ông Thái có điều kiện có thể ngăn cản, khắc phục hoặc cứu sống mà cố tình không cứu giúp sớm cháu V.A., để đến khi rất nguy kịch sắp chết người thì mới đưa đi cấp cứu thì có thể bị xử lý về tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Ở trường hợp này, ông Thái có thể đối diện với mức án tù từ 3 tháng đến 2 năm. Bên cạnh đó, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm (Điều 132 BLHS 2015).

“Tuy nhiên, cho dù ông Thái có bị truy tố về tội danh gì liên quan đến cái chết thương tâm của cháu V.A. thì bản thân ông Thái sẽ vẫn phải chịu bản án lương tâm về cái chết của con gái mình”, luật sư Thường nói.

