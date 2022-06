Công an TPHCM: Bắt nhanh kẻ dùng súng xông vào nhà dân uy hiếp cướp vàng

Triển khai nhanh, định hướng điều tra đúng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong truy xét nên sau hơn 25 giờ, Phòng cảnh sát Hình sự và Công an huyện Bình Chánh đã bắt giữ được kẻ dùng súng, dao xông vào nhà một nữ nạn nhân cướp vàng và tiền.

Thông tin ban đầu ghi nhận, hơn 18 giờ ngày 26-6-2022, chị Lý Thị Thu H (SN 1983, quê Bến Tre, tạm trú ấp 5, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh) ra trước cửa nhà thì phát hiện hàng xóm kế bên là chị Trần Thị Thu Thủy (SN 1984, quê Bến Tre) đang cố sức bò ra kêu cứu, trên người có nhiều máu. Chị H. hô hoán hàng xóm cùng cứu giúp, đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Nhận tin báo nghi án về vụ cướp tài sản, Công an xã Bình Hưng phân công cán bộ đến hỗ trợ nạn nhân, bảo vệ hiện trường và cấp báo tình hình đến Ban chỉ huy Công an huyện Bình Chánh để xin hỗ trợ điều tra từ các Đội nghiệp vụ.

Công an lấy lời khai của đối tượng Danh

Ban chỉ huy Công an huyện Bình Chánh khẩn trương chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng triển khai phối hợp điều tra cùng các đơn vị. Qua làm việc nhanh, bước đầu với nhân chứng, nạn nhân và số người biết việc thì được biết trước đó nửa giờ, chị Thủy đang ở nhà thì có một thanh niên đi xe máy tới, xông vào nhà rút súng ra đe dọa buộc chủ nhà giao vàng, tiền.

Hoang mang, hoảng sợ nhưng khi phát hiện ra đối tượng nghi dùng súng giả, chị Thủy chống cự lại, đối tượng rút thêm dao giấu sẵn trong người tiếp tục tấn công. Giằng co một lúc lâu, đến khi chị Thủy đuối sức thì bị đối tượng dùng dụng cụ mang theo cắt lấy bộ vòng vàng cimen nạn nhân đang đeo trên tay, 1 nhẫn vàng, cùng một lượng tiền mặt rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Trước vụ án cướp tài sản có tính chất manh động, nguy hiểm, thực hiện chỉ đạo của Ban giám Đốc Công an TPHCM, Đại tá Trần Văn Hiếu- Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS)- gấp rút thành lập tổ điều tra và trực tiếp chỉ đạo phối hợp cùng Đội CSHS Công an huyện Bình Chánh lên phương án thu thập tài liệu, hình ảnh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra để truy lần nghi can theo các hướng đã hoạch định.

Danh chỉ vào chiếc áo mặc khi gây án

Bằng sự tổng hợp, phân tích nhạy bén, kết hợp với định hướng điều tra đúng, đến 19 giờ 45 ngày 28-6-2022 (sau hơn 25 giờ xảy ra vụ án) Phòng CSHS cùng Công an huyện Bình Chánh đã bắt được đối tượng gây án là Vương Văn Danh (SN 1986, ngụ Q8) ngay tại một Trung tâm cai nghiện ma túy thuộc địa bàn thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trong tối cùng ngày, đối tượng Danh được di lý về TPHCM để điều tra xử lý.

Bước đầu, Danh thừa nhận hành vi xông vào nhà, dùng súng giả, dao uy hiếp chị Thủy để cướp 10 vòng cimen, 1 nhẫn vàng và hơn 900.000 đồng. Danh mang 10 vòng vàng bán cho tiệm vàng K.X (Q8) được hơn 13 triệu dùng trả nợ và đóng tiền cai nghiện ma túy.

Hiện đối tượng Danh đang bị Công an tạm giữ, tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng hành vi phạm tội.

