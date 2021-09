Công an thông tin vụ chồng sát hại vợ cũ dã man tại cây xăng

Thứ Tư, ngày 29/09/2021 18:47 PM (GMT+7)

Chiều 29/9, Công an tỉnh Thái Nguyên đã thông tin chính thức vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến 2 người thương vong.

Cửa hàng xăng dầu nơi xảy ra vụ việc.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, khoảng 1h56 rạng sáng 29/9, Công an huyện Đại Từ nhận được tin báo tại cửa hàng xăng dầu thuộc xóm Trung Nhang, xã Cát Nê, huyện Đại Từ xảy ra vụ án mạng làm 2 người thương vong nên đã triển khai lực lượng đến hiện trường.

Qua điều tra, ban đầu cơ quan công an xác định do mâu thuẫn gia đình, khoảng 1h35 cùng ngày, đối tượng Đinh Viết Hà (SN 1976, trú tại xóm Trung Nhang, xã Cát Nê) đã đến cửa hàng xăng dầu nơi chị N.T.D (SN 1984, vợ cũ của Hà) làm việc. Tại đây, Hà đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị N.T.D tại giường ngủ, sau đó kéo nạn nhân vào nhà tắm trong cửa hàng xăng dầu, đổ xăng và châm lửa đốt. Khi lực lượng Công an đến hiện trường, lửa đã tắt.

Hậu quả, chị N.T.D tử vong tại chỗ, Đinh Viết Hà bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu, hiện đang điều trị tại Bệnh viện A Thái Nguyên.

Hiện tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

