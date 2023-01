Công an Hải Dương vận động, thu giữ nhiều súng, vật liệu nổ dịp cao điểm

Chỉ tính riêng trong 1 tháng thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (từ 15/11 đến 15/12/2022), đã vận động người dân thu hồi 1 súng hơi, 1 súng tự chế, 1 đầu đạn cối, 7 công cụ hỗ trợ, 5 vũ khí thô sơ… Từ công tác vận động người dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) đã góp phần quan trọng đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

"Thời gian qua, Công an phường Sao Đỏ và Công an TP Chí Linh (Hải Dương) thường xuyên tuyên truyền, vận động về việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo. Vì vậy, khi phát hiện khẩu súng săn, tôi đã giao nộp ngay cho Công an phường Sao Đỏ. Tôi mong lực lượng Công an tiếp tục tuyên truyền sâu, rộng để nhiều người dân nâng cao nhận thức và tự nguyện mang VK, VLN, CCHT đến cơ quan Công an giao nộp", ông Nguyễn Văn Bằng (SN 1963, ở khu dân cư Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh) cho biết.

Ông Nguyễn Văn Bằng (khu dân cư Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh) giao nộp vũ khí cho Công an phường Sao Đỏ.

Sáng 19/12/2022, khi đi tập thể dục tại khu vực Hồ Mật Sơn, qua đường ven hồ thuộc khu dân cư Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ, ông Bằng phát hiện 1 khẩu súng săn dài 1 mét trong bụi cỏ. Thấy khẩu súng tuy đã cũ, có vài chỗ đã bị han gỉ nhưng biết đây là loại súng có khả năng gây sát thương cao, đồng thời do được lực lượng Công an tuyên truyền về việc tàng trữ trái phép VK, VLN, CCHT là hành vi vi phạm pháp luật nên sáng cùng ngày, ông Bằng đã tự nguyện mang khẩu súng nhặt được đến Công an phường Sao Đỏ.

Trước đó, vào chiều 16/12/2022, Công an phường Phả Lại, TP Chí Linh cũng tiếp nhận 1 khẩu súng hơi do anh Nguyễn Văn Xuân (SN 1978, trú tại khu dân cư số 1 Bình Dương, phường Phả Lại) tự nguyện giao nộp. Được biết, đây là khẩu súng do anh Xuân nhặt được vào khoảng 09h40' sáng cùng ngày tại khu vực bờ đê thuộc khu dân cư số 10, Phao Sơn, phường Phả Lại, khi anh đi làm đồng về ngang qua.

Theo quy luật, dịp cuối năm, nhất là những ngày cận Tết Nguyên đán, tình hình sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép VK, VLN, CCHT và các loại pháo, thuốc pháo trên địa bàn tỉnh thường diễn biến phức tạp. Trước thực trạng đó, ngay từ ngày 15/11/2022, Công an tỉnh Hải Dương đã mở đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Tân Mão 2023, trong đó có tội phạm và vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo. Quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, các đơn vị Công an tỉnh Hải Dương, đặc biệt là lực lượng Công an cơ sở đã triển khai linh hoạt nhiều biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo dịp cuối năm...

Nắm bắt được thực trạng trên, trong đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an tỉnh Hải Dương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của từng địa phương, trong đó chú trọng tuyên truyền, vận động cá biệt. Qua công tác tuyên truyền, vận động đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành của người dân. Nhiều công dân tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT.

Bên cạnh việc làm tốt công tác vận động thu hồi, trong đợt cao điểm, Công an tỉnh Hải Dương đã tăng cường đấu tranh với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép. Từ 15/11 đến 15/12/2022, Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ, 3 đối tượng vi phạm pháp luật về vũ khí; đã khởi tố 3 vụ, 3 đối tượng, thu được 1 súng quân dụng, 3 súng tự chế, 32kg thuốc nổ, 9,1kg vật liệu nổ và 2 kíp nổ. Phát hiện, bắt giữ 8 vụ, 8 đối tượng vi phạm pháp luật về pháo, thu 58,565kg pháo. Đã khởi tố 6 vụ, 6 đối tượng, cảnh cáo 2 vụ, 2 đối tượng.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/cong-an-hai-duong-van-dong-thu-giu-nhieu-sung-vat-lieu-no-dip-cao-diem-i680462/