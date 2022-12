Công an Hà Nội: "Bóc" đường dây cá độ giao dịch 50 tỷ đồng trong mùa World Cup

Theo ghi nhận, Công an quận Hà Đông là đơn vị đầu tiên của Công an Hà Nội đã bóc gỡ đường dây cá độ lớn trong mùa World Cup 2022 này. Và theo chỉ huy Công an quận, kết quả này là sự cụ thể hóa chỉ đạo, yêu cầu của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, tập trung đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm từ nay đến Tết Nguyên đán 2023, trong đó có tội phạm, tệ nạn cá độ, cờ bạc “ăn theo” mùa World Cup.

Các đối tượng trong vụ án

Trao đổi với PV ANTĐ ngày 1-12, CQĐT Công an quận Hà Đông cho biết, đến thời điểm hiện tại, đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với 8 đối tượng trong đường dây cờ bạc này.

Cụ thể, 2 đối tượng bị điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc là: Trần Nguyễn Khương Duy (SN 2002, trú tại TP. HCM); và Bùi Thế Toản (SN 1991, có 1 tiền án về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản, trú tại Phú Lương, Hà Đông);

Sáu đối tượng bị điều tra về hành vi đánh bạc gồm: Dương Tuấn Anh (SN 2001, trú tại TP. HCM); Ngô Đăng Quyết (SN 1983), Đặng Công Quý (SN 1987), Nguyễn Văn Tân (SN 1971), cùng trú tại Phú Lương, Hà Đông; Tưởng Văn Vân (SN 1984, có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội); và Nguyễn Văn Tùng (SN 1991, trú ở Phú Lãm, Hà Đông).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, thông qua trang web bong88.com do Trần Nguyễn Khương Duy điều hành, đã được chia nhỏ cho Bùi Thế Toản quản lý. Trong thời gian hoạt động, các đối tượng đã “chiêu nạp” được nhiều con bạc tại địa bàn Hà Nội và TP. HCM.

Cho đến khi bị phát hiện, dữ liệu, hồ sơ mà các đối tượng sát phạt bị CQĐT thu giữ cho thấy, khoảng trên 50 tỷ đồng đã được giao dịch. Công an quận Hà Đông đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra mở rộng vụ án.

