Đánh sập ổ cá độ chỉ trong 1 tuần World Cup đã giao dịch gần 30 tỷ đồng

Thực hiện kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong dịp World Cup 2022, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (ANM&PCTPCNC) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các lực lượng thuộc Công an tỉnh đồng loạt tấn công, triệt xóa đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền hơn 28 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT bắt Lê Bảo Nguyên - đối tượng cầm đầu.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng ANM&PCTPCNC phát hiện có một tài khoản cấp Master 8QV608 có tổng điểm cược gần 1,1 triệu điểm (tương đương khoảng 28 tỷ đồng) được đăng ký, phân trang và cung cấp cho các đối tượng con bạc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên để thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Công an làm rõ, xác định tài khoản trên là do Lê Bảo Nguyên (SN 1984, ngụ P.Hương Sơ, TP.Huế) đưa cho Nguyễn Thanh Lâm (SN 1987, ngụ P.An Đông, TP.Huế) quản lý, sử dụng.

Lâm phân chia thành 19 tài khoản Agent (tư vấn viên, thành viên trực tuyến có quyền quản lý nhóm) và cấp lại cho một số đại lý cấp dưới gồm: Trần Văn Bên Em (SN 1986), Nguyễn Hoàng Bảo Nghĩa (SN 1990), Nguyễn Thị Minh Loan (SN 1986), Huỳnh Trọng Nhân (SN 1990, cùng ngụ TP.Huế) để các đối tượng này thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc cho các con bạc.

Đối tượng Nguyễn Thanh Lâm.

Qua trích xuất dữ liệu điện tử từ thiết bị, máy móc phục vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại nhà các đối tượng, Công an xác định, tại thời điểm khám xét, bắt giữ, đường dây này đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc (chủ yếu các trận bóng đá World Cup 2022 từ ngày 20-11 đến nay) với tang số gần 1,8 triệu điểm (tương đương khoảng 28 tỷ đồng).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng: Nguyễn Thanh Lâm, Lê Bảo Nguyên, Trần Văn Bên Em, Nguyễn Hoàng Bảo Nghĩa và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng còn lại; điều tra các đối tượng liên quan.

Đối tượng Trần Văn Bên Em.

Cơ quan CSĐT bắt Nguyễn Hoàng Bảo Nghĩa.

Cơ quan CSĐT bắt Lê Bảo Nguyên.

