Công an Bình Dương lên tiếng vụ thượng úy cảnh sát nổ súng trước quán nhậu

Thứ Sáu, ngày 12/06/2020 14:30 PM (GMT+7)

Liên quan đến việc một cảnh sát khu vực nổ súng bắn khiến một người bị thương ở quán nhậu, ngày 12/6, Công an tỉnh Bình Dương đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Theo đó, cán bộ công an được xác định là thượng úy Đàm Đức Nam (30 tuổi) là cảnh sát khu vực thuộc Công an phường Thuận Giao (TP Thuận An). Hiện, người này đã bị đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra

Theo kết quả xác minh, Công an tỉnh Bình Dương xác định khẩu súng mà Đàm Đức Nam sử dụng là súng công cụ hỗ trợ, bắn đạn cao su. Súng này không phải trang bị của ngành mà do Nam tự mua qua mạng.

Lúc 20h ngày 03/6/2020, Nam có đi ăn uống cùng bạn bè tại một quán ăn ở khu phố Đông A, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An.

Đến 23h cùng ngày thì giữa Đàm Đức Nam và 2 anh N.T.H và N.L.H cùng ngụ tại thành phố Thuận An cũng đến quán này ăn uống, xảy ra mâu thuẫn trong ứng xử.

Do không muốn xảy ra vụ việc phức tạp, Nam cùng nhóm bạn của mình tính tiền ra về.

Khi ra tới cổng quán, N.T.H và N.L.H đứng ngoài cổng chờ sẵn, sau một hồi đôi co, mỗi người cầm vỏ chai bia ném về phía Nam nhưng không trúng, Nam bỏ chạy, đồng thời dùng súng bắn 2 phát về phía chân N.T.H và N.L.H làm N.T.H bị thương ở đùi trái, còn N.L.H bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sau khi vụ việc xảy ra, Nam đến ngay Công an phường Đông Hoà, thành phố Dĩ An trình báo vụ việc và giao nộp khẩu súng đã bắn.

Anh N.T.H bị thương nhẹ ở đùi và hai bên đã gặp gỡ, hòa giải; N.T.H đã nhận từ Đàm Đức Nam chi phí hỗ trợ điều trị thương tích và đề nghị không truy cứu trách nhiệm đối với Đàm Đức Nam.

Sau khi nhận được báo cáo về vụ việc, giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định đình chỉ công tác với thượng úy Nam để xử lý.

Nguồn: http://danviet.vn/cong-an-binh-duong-len-tieng-vu-thuong-uy-canh-sat-no-sung-truoc-quan-nhau-502020126142917210.htm