Mâu thuẫn nợ nần, giang hồ đất Cảng nổ súng bắn đạn hoa cải vào đối thủ

Thứ Tư, ngày 27/05/2020 08:16 AM (GMT+7)

Tại khu vực trước cổng bến xe khách huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), một đối tượng đã nổ súng (dạng súng bắn đạn hoa cải), khiến nam thanh niên 29 tuổi bị thương vào vùng cổ, mặt, đầu, rồi rút khỏi hiện trường.

Tối 26-5, thượng tá Đào Minh Đức, Trưởng Công an huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng), cho biết, Công an huyện đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng công an TP Hải Phòng truy bắt nghi phạm nổ súng bắn đạn hoa cải khiến anh M.V.T (SN 1991, ngụ tại thôn Phú Cơ, xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng) bị thương.

Nghi phạm được xác định là Bùi Văn Tuấn (SN 1999, ngụ tại thôn Ngân Cầu, xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng).

Theo thông tin ban đầu, hồi 22h08 ngày 25-5, tại khu vực trước cổng bến xe khách huyện Tiên Lãng, ở khu 7, thị trấn Tiên Lãng, một đối tượng đã nổ súng (dạng súng bắn đạn hoa cải), khiến anh M.V.T bị thương vào vùng cổ, mặt, đầu.

Hành sự xong, đối tượng lập tức rút khỏi hiện trường. Ngay sau đó, nạn nhân được lực lượng công an cùng quần chúng nhân dân đưa nạn nhân đến Bệnh viện Việt - Tiệp (TP Hải Phòng) cấp cứu.

Quá trình xác minh điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định nghi phạm là Bùi Văn Tuấn. Nguyên nhân sự việc là do mâu thuẫn trong việc vay nợ.

