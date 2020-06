Trung úy cảnh sát mang súng đi nhậu, bắn người bị thương

Thứ Hai, ngày 08/06/2020 14:17 PM (GMT+7)

Khi xảy ra mâu thuẫn với khách trong quán nhậu, trung úy cảnh sát khu vực đã dùng súng bắn làm 1 người bị thương. Người này hiện đang bị tạm đình chỉ công tác để điều tra.

Sáng nay (8/6), nguồn tin riêng của PV cho biết, Công an phường Thuận Giao (TP Thuận An, Bình Dương) đã tạm đình chỉ công tác đối với trung úy Đ.Đ.N (SN 1990) cảnh sát khu vực thuộc đơn vị này.

Nguồn tin cho biết thêm, trước đó, vào ngày 4/6, trung úy N. đến một quán nhậu ở phường Đông Hòa, TP Dĩ An. Tại đây, N. xảy ra mâu thuẫn với một nhóm khách trong quán. Vị trung úy sau đó đã rút súng để giải quyết mâu thuẫn khiến một người bị thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng địa phương đã vào cuộc.

“Ngày thứ 6 (5/6), Công an phường Thuận Giao đã tạm đình chỉ công tác trung úy N. Hiện, Công an TP Thuận An đang vào cuộc làm rõ để đưa ra hướng xử lý tiếp theo”, nguồn tin cho hay.

Để làm rõ vụ việc, PV đã liên hệ với thượng tá Đặng Hữu Phương – Trưởng Công an TP Thuận An. Tuy nhiên, ông Phương không đưa ra ý kiến mà đề nghị PV liên hệ với trực ban.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/trung-uy-canh-sat-mang-sung-di-nhau-ban-nguoi-bi-thuong-o-binh-duong-1669831.tpo