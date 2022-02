Cô gái mất tích suốt 14 năm: Bí ẩn bộ xương khô giữa công trường

Thứ Sáu, ngày 18/02/2022 10:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Một đêm tháng 10/1990, H ra khỏi nhà để gặp bạn trai, kể từ đó cô gái mới 20 tuổi xuân đã không trở về nhà. Suốt nhiều năm, gia đình H bao lần dò la tin tức, tìm hiểu khắp nơi nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng con gái đâu. Dần dà, sự biến mất của H cũng chìm vào quên lãng...

Điềm lạ của chàng kỹ sư trẻ

Một ngày cuối tháng 12/2004, nhóm kỹ sư của Công ty đường bộ thuộc Bộ Giao thông Vận tải hối hả chuẩn bị làm lễ động thổ công trình thủy lợi tại xã Nghi Phú (TP Vinh, Nghệ An).

Đây là công trình nằm trên mảnh đất cũ thuộc một xí nghiệp đã giải thể từ nhiều năm về trước. Mảnh đất trước kia vốn là công trường nhộn nhịp, nay đã hoang vu, cỏ mọc um tùm.

Những ngày cuối đông, từng cơn gió lạnh tràn về khiến ai nấy đều co người lại. Sau khi thắp hương, nhóm kỹ sư chỉ định địa điểm "động thổ" đầu tiên. Bất chợt, một kỹ sư trẻ sau khi "đi đi, lại lại" đã có ý kiến phải thay đổi địa điểm động thổ.

Nơi được người kỹ sư trẻ chọn là ụ đất cỏ mọc cao. Tất cả cũng đồng ý. Khi những nhát "múc" đầu tiên được máy xúc đưa lên, vài người đứng canh bất giác phát hiện ra một tấm chăn vướng vào gàu múc.

Họ yêu cầu máy xúc dừng lại. Nhóm kỹ sư lại gần, tấm chăn dường như đang bao bọc vật gì đó. Họ lấy tay lật ra thì hoảng hốt nhìn thấy một bộ xương người.

Thông tin này lập tức được báo về Công an tỉnh Nghệ An. Chỉ ít phút sau, tại hiện trường, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã có những nhận định ban đầu.

Chiếc chăn hoa được phát hiện gần như vẫn còn nguyên vẹn, bên trong là một bộ xương người. Các giám định viên khi quan sát hộp sọ đã thấy vết nứt. Chi tiết này gợi mở ra những nghi ngờ đầu tiên. Bên cạnh bộ xương, lực lượng điều tra còn tìm thấy chiếc áo vẫn nguyên vẹn.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa, không liên quan đến vụ án (Nguồn Internet)

Manh mối mờ

Sự việc một bộ xương người được tìm thấy trong khu đất hoang lập tức khiến dân tình xôn xao. Vào thời điểm này, Công an tỉnh Nghệ An cũng giao cho Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác điều tra làm rõ vụ việc.

Qua giám định, lực lượng phá án nhận định, bộ xương kia là của nữ giới, khi chết tuổi đời ở tầm 20 – 25. Thời gian được chôn cho đến khi phát hiện là khoảng 13 đến 14 năm.

Thế nhưng, đây là một cái chết rất kỳ lạ. Đầu tiên là vết nứt trên hộp sọ, tiếp đến là cách mai táng hết sức sơ sài, không giống truyền thống dành cho người chết. Việc thi thể chỉ được bọc qua một lớp chăn hoa, chôn không quá sâu chứng tỏ ai đó muốn che giấu sự thật về cái chết này một cách rất vội vã.

Tất nhiên, những nhận định trên vẫn chỉ dựa vào suy luận, việc cần làm lúc này là xác định xem bộ xương ấy là ai? Ở đâu?

Thời điểm này, công an đưa chiếc áo đã tìm thấy ra làm sạch thì hiện lên những hoa văn nhỏ. Bản thân chiếc áo này được làm từ vải pha ni – lon nên đã không bị phân hủy nhanh chóng. Trong lúc xem cơ quan chức năng khám nghiệm, khi nhìn thấy chiếc áo, một người đàn ông tầm 30 tuổi đã "ngờ ngợ" và cho rằng đó là áo mà chị gái mình mặc vào buổi tối trước khi mất tích.

Các điều tra viên lập tức làm việc với người này, những thông tin mà anh ta cung cấp đã bất ngờ hé mở về sự việc xảy ra từ 14 năm trước.

Cô gái mất tích

Theo người đàn ông này, một tối tháng 10/1990, chị gái anh là Nguyễn Thị Thu H ra khỏi nhà để gặp bạn trai, kể từ đó, chị H không bao giờ quay về nữa. Lúc đi, chị H mặc chiếc áo giống hệt chiếc áo mà công an tìm thấy bên bộ xương người.

Khi xác minh, các điều tra viên được biết, thời điểm năm 1990, chị H mới 20 tuổi, hoàn toàn trùng khớp với nhận định của đơn vị kỹ thuật hình sự về tuổi đời bộ xương.

Việc chị H mất tích, cả xã Nghi Phú đều biết. Tuy nhiên, vào những năm 1990 của thế kỷ trước, có nhiều cô gái trẻ trốn gia đình đi làm ăn xa, thậm chí sang nước bạn nên sau khi tìm kiếm không thấy, gia đình chị H cũng nguôi ngoai và quên dần.

Sau khi thực hiện giám định ADN, kết quả khẳng định bộ xương kia và người đàn ông đến nhận có cùng huyết thống. Từ đây, các điều tra viên đã làm rõ bộ xương là của chị H, người con gái mất tích 14 năm về trước.

Vậy chị H đã đi đâu, gặp ai trong cái đêm "định mệnh" ấy. Điều gì đã xảy ra đã khiến một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, khi tìm thấy chỉ còn là nắm xương tàn được an táng qua quýt?

(Ảnh chỉ có tính chất minh họa, không liên quan tới vụ án (Nguồn Internet)

Manh mối đầu tiên được các điều tra viên dựng lên. Vào năm 1990, khu đất mà thi thể chị H được phát hiện thuộc một xí nghiệp xây dựng. Chị H thỉnh thoảng có qua đây chơi và nảy sinh tình cảm yêu đương với thanh niên tên T.

T làm việc tại xí nghiệp này trong nhiều năm, thời gian đầu yêu nhau, anh ta rất hay đến nhà chị H chơi. Vào buổi tối chị H mất tích, sau bữa cơm, chị này xin phép đi gặp anh T. Lúc đó, em trai chị H cũng đi theo.

Khi tới lán trại, hai người có nói chuyện, chị H đã bảo em trai đi về. Đêm đó, H không quay lại. Đến chiều hôm sau, mãi chẳng thấy chị gái đâu, người em trai vào xí nghiệp tìm gặp T để hỏi. T tỏ ra bất ngờ và có nói chị H đã về nhà lúc 10h tối.

Sốt ruột, mẹ chị H đã đi hỏi khắp bạn bè nhưng chẳng ai biết con gái bà ở đâu. Thời điểm này, tại địa phương cũng có vài trường hợp trốn nhà đi làm ăn xa, mẹ chị H nghĩ có lẽ con gái mình cũng vậy.

Thế nhưng, chưa yên lòng, bà này nhiều lần đi khắp nơi xem bói. Có một lần, khi xem bói tại khu vực phía Bắc, bà được "thầy" phán chị H vẫn sống, đang sung túc ở nơi xa. Nghe xong, người mẹ ấy cười mỉm, kể từ đó ký ức về chị H đã chìm vào quên lãng của gia đình và những người hàng xóm xung quanh cho đến khi bộ xương lạ được tìm thấy năm 2004.

(Còn nữa)

Nguồn: https://giadinh.net.vn/bi-an-bo-xuong-kho-giua-cong-truong-p1-con-chet-duoc-hon-10-nam-me-di-xem...Nguồn: https://giadinh.net.vn/bi-an-bo-xuong-kho-giua-cong-truong-p1-con-chet-duoc-hon-10-nam-me-di-xem-boi-thi-duoc-phan-con-dang-song-hanh-phuc-172220213155855825.htm