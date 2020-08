Cô gái đứng bán 2 kg ma túy đá thì bị bắt

Thứ Bảy, ngày 01/08/2020 22:02 PM (GMT+7)

Ngoài bắt cô gái mang 2kg ma túy đá, công an và bội đội biên phòng đã phá hai chuyên án bắt hai người thu hơn 5kg ma túy và một bánh heroin.

Chiều 1-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thủy (26 tuổi, trú xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, Nghệ An) để điều tra hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nguyễn Thị Thủy cùng tang vật. Ảnh: N.TUẤN.

Thủy là mắt xích quan trọng trong đường dây “nhập sỉ” ma túy từ Lào rồi mang về đi bán cho các đối tượng khác cung cấp cho người nghiện trên địa bàn huyện Nghi Lộc, TP Vinh, thị xã Cửa Lò…

Tối 30-7, Thủy mang ba lô đứng trước khu C, cổng Khu công nghiệp Nam Cấm (xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc) để giao ma túy cho một "trùm" khác.

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự- kinh tế- ma túy, Công an huyện Nghi Lộc chủ trì, phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát biển và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò- Bến Thủy mật phục, bắt quả tang Thủy. Công an thu giữ tang vật trong ba lô của Thủy gồm 2 kg ma túy đá.

+ Đêm 31-7, Hà Văn Đại (41 tuổi, trú xã Châu Kim, huyện Quế Phong, Nghệ An) ôm theo ma túy lên xe khách để đi ra phía Bắc bán. Khi xe khách đang chạy theo hướng ra Hà Nội thì Công an huyện Quế Phong phối hợp Đội CSGT số 3 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghê An ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Công an phát hiện, thu giữ trong người Đại tang vật 1 bánh heroin và 9,5 triệu đồng.

Cũng đêm 31-7, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) phối hợp với Công an huyện Đô Lương và Phòng Cảnh sát ma túy thuộc Công an tỉnh Nghệ An phá thành công chuyên án 317L.

Khi Dềnh Bá Lỉa (34 tuổi, trú bản Huồi Pốc, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn) đang chở ma túy đi trên đường liên bản Huồi Pốc- Noọng Dẻ (thuộc xã Nậm Cắn) thì Ban chuyên án 317L vây bắt.

Tại hiện trường, bộ đội biên phòng và công an thu giữ 5 kg ma túy đá, 2 kg ketamin, 2 điện thoại di động và chiếc xe máy.

