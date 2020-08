Công an Đồng Nai đánh sập đường dây ma túy khủng

Thứ Bảy, ngày 01/08/2020 15:30 PM (GMT+7)

Hai đối tượng đang ôm 19 bánh heroin, 8kg ma túy đá, đã chẻ ra bán một ít ở khu vực gần siêu thị BigC (tỉnh Bình Dương), số còn lại chưa kịp tiêu thụ đã bị bắt giữ.

Ngày 1-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa triệt phá 1 đường dây ma túy liên tỉnh, thành lớn thu giữ 19 bánh heroin cùng 8kg ma túy đá.

Theo đó, đêm 30-7, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy phối hợp cùng công an phường Hóa An đã ập vào nhà của đối tượng Vũ Hoàng Nam (SN 1992, ngụ tỉnh Bình Phước) tại phường Hóa An, TP Biên Hoà, bất ngờ kiểm tra.

Đối tượng Tính lúc bị bắt

Tại hiện trường, công an đã phát hiện, thu giữ 19 bánh heroin, 8 bịch lớn ma túy đá với khối lượng khoảng 8kg, cùng các dụng cụ pha chế, cân đo.

Công an cũng đồng thời bắt đối tượng Ngô Văn Tính, lúc này đang ẩn náu tại huyện Định Quán, Đồng Nai. Theo lời khai, Tính là đàn anh của Nam.

Gần đây, ngày 27-7, theo chỉ đạo của Tính, Nam lên khu vực quận Bình Thạnh - TP.HCM nhận một thùng carton chứa 20 bánh heroin và 8kg ma túy đá đưa về phòng trọ của mình cất giấu.

Những bịch lớn ma túy

Sáng 30-7, Nam đã đem 1 bánh heroin đến gần khu vực siêu thị BigC tỉnh Bình Dương giao cho khách. Số ma túy còn lại chưa kịp tẩu tán thì cả hai bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Theo công an tỉnh Đồng Nai, 2 đối tượng trên nằm đường dây mua bán ma túy lớn liên tỉnh mà Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Bộ Công an vừa triệt phá cùng thời điểm.

Đối tượng Nam và tang vật

Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an tiếp tục đấu tranh, xác minh, truy bắt một số đối tượng liên quan.

