Xem camera an ninh, chủ nhà giữ kẻ trộm Ipad rồi gọi báo công an

Ngày 13-3, công an xã Bình Giã (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết, đơn vị vừa củng cố hồ sơ, bàn giao công an huyện xử lý vụ trộm cắp tài sản do Hồ Thị Mỹ Long (34 tuổi, trú ấp Đạt Thành, xã Quảng Thành) thực hiện để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 12-3, lợi dụng sơ hở của chủ nhà, Long đã đột nhập vào nhà một người dân ở ấp Nghi Lộc, xã Bình Giã lấy trộm một máy tính bảng Ipad rồi nhanh chóng rời đi.

Đối tượng Hồ Thị Mỹ Long bị người dân tạm giữ. Ảnh: Đức Tám

Qua trích xuất camera nhận diện đối tượng, xác định Long chính là người đã lấy trộm Ipad, chủ nhà báo cho người thân theo dõi và tìm Long.

Sau đó, khi phát hiện Long đang ở ấp Đức Trung, xã Bình Ba, người thân của chủ nhà đã hô hoán cùng người dân xung quanh tạm giữ Long. Mở cốp xe máy của Long phát hiện chiếc Ipad của chủ nhà kẻ trộm chưa kịp mang đi tiêu thụ.

Người dân sau đó báo công an xã để tới hiện trường lập biên bản, tạm giữ Long. Tại cơ quan công an, Long thừa nhận hành vi trộm Ipad.

Theo hồ sơ, Long không có nghề nghiệp ổn định, từng có hai án về tội trộm cắp tài sản.

