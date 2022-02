Đánh chết bạn nhậu vì... "nhậu lén mà la to"

Thứ Ba, ngày 01/03/2022 06:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Thấy bạn nhậu nói lớn trong khi đang nhậu lén lúc giãn cách xã hội, bị cáo nhắc không được nên đuổi về và gây án mạng.

Chiều 28-2, TAND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tuyên phạt bị cáo Nông Văn Phong (33 tuổi, KHTT xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) 10 năm tù về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Ngoài chấp hành án phạt tù, bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình bị hại 37 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 20-8-2021, Phong và Nguyễn Trường Sơn (42 tuổi, trú huyện Tân Châu, tỉnh An Giang) ngồi nhậu cùng nhau tại nhà trọ của Phong ở xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức. Do Sơn đã nhậu trước và nói chuyện lớn tiếng nên Phong nhắc nói nhỏ lại vì sợ công an phát hiện chuyện ăn nhậu trong thời điểm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch COVID-19.

Tuy vậy, Sơn không những không nghe mà còn nói lớn hơn và thách thức. Phong kéo Sơn ra khỏi phòng và đuổi về nhưng Sơn vẫn đòi vào phòng nhậu tiếp. Bực tức, Phong dùng chân đạp một cái vào vùng ngực khiến Sơn ngã xuống đất, sau đó Sơn dắt xe đạp về.

Bị cáo Phong tại tòa-Ảnh:ĐT

Sơn đi được một đoạn khoảng 70 mét thì té ngã. Lúc này Phong dùng xe máy chở Sơn đến một nhà máy sản xuất nước đá ở xã Nghĩa Thành (nơi 2 người làm chung công nhân). Tại đây, Sơn tiếp tục chửi bới nên bị Phong đạp thêm hai cái vào bụng cho bõ ghét rồi đi về. Một lát sau, Phong và một người bạn quay lại thì thấy Sơn nằm bất động nên đưa đi cấp cứu. Đến 22 giờ ngày 22-8-2021, Sơn tử vong tại bệnh viện. Phong đến cơ quan công an đầu thú.

Theo hồ sơ, Phong từng có một tiền án về tội giết người, bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 8 năm tù vào năm 2013. Vừa chấp hành xong án tù chưa được bao lâu, Phong lại tiếp tục vướng vào vòng lao lý.

Nguồn: https://plo.vn/phap-luat/danh-chet-ban-nhau-vi-nhau-len-ma-la-to-1045819.htmlNguồn: https://plo.vn/phap-luat/danh-chet-ban-nhau-vi-nhau-len-ma-la-to-1045819.html