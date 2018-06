Chồng giết vợ dã man trên giường ngủ khai gì khi bị bắt?

Thứ Tư, ngày 06/06/2018 11:31 AM (GMT+7)

Để thực hiện ý đồ, Quyền xuống bếp chuẩn bị 1 thanh sắt dài khoảng hơn 70cm làm hung khí.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, chiều 3/6 tại thôn Đoàn Xá 1, xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), do ghen tuông nên Đỗ Văn Quyền (SN 1957) đã sát hại vợ là Nguyễn Thị T (SN 1969). Nạn nhân tử vong trên giường.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Triều và Công an tỉnh Quảng Ninh có mặt tại nơi xảy ra sự việc tiến hành lấy lời khai của những người liên quan, khám nghiệm hiện trường và truy bắt nghi phạm gây án. Đến chiều cùng ngày, đối tượng Quyền bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Tại Cơ quan CSĐT, đối tượng Quyền thừa nhận hành vi đánh vợ dẫn đến tử vong và vụ việc được Công an thị xã Đông Triều bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh xử lý theo thẩm quyền.

Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, nạn nhân và đối tượng Quyền kết hôn với nhau từ năm 1993 và có 2 người con chung. Tuy nhiên, do ghen tuông nên Quyền thường xuyên đánh và chửi bà T. Cách đây vài tháng, bà T. làm xin làm công nhân tại Công ty May Tinh Lợi (TP. Hải Dương).

Chiều 2/6, sau khi làm việc xong, bà T. và con trai từ công ty về nhà nghỉ cuối tuần. Sáng hôm sau, con trai đi chơi, bà T. đi chợ, còn Quyền dọn cỏ ngoài đồng.

Đến khoảng hơn 10h30 cùng ngày, sau khi bà T. về nhà và 2 vợ chồng nấu cơm ăn. Trong quá trình ăn cơm, Quyền có uống hơn 1 lít rượu và khi thấy vợ ăn xong vào giường ngủ, Quyền nảy sinh ý định sát hại bà T.

Đối tượng Đỗ Văn Quyền tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.Khánh

Để thực hiện ý đồ, Quyền đi xuống bếp lấy 1 thanh sắt dài khoảng hơn 70cm vụt mạnh một nhát vào cổ và miệng vợ. Mặc dù thấy bà T. bất tỉnh nhưng đối tượng tiếp tục cầm chai nước mắm bằng thủy tinh đánh vợ và đâm phần chai vỡ vào mặt nạn nhân.

Gây án xong, Quyền cất thanh sắt vào bếp rồi lấy thuốc trừ sâu uống để tự tử và chạy lên khu vực đồi Cao sau nhà. Tuy nhiên, do được công an phát hiện kịp thời, đối tượng được đến bệnh viện cấp cứu nên không bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Từ những bằng chứng thu thập và lời khai của đối tượng, hôm nay (5/6), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng NInh ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giam đối với Đỗ Văn Quyền về hành vi giết người.