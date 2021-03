"Chợ" mua bán clip "nóng": Lắm chiêu trò giăng bẫy nạn nhân

Công an đã nắm thông tin Ngày 22-2, chị N. đến Công an phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM để trình báo và được cơ quan này hướng dẫn về Bình Phước. Cơ quan công an cho chị N. hay việc bán các clip nhạy cảm được thực hiện trên mạng xã hội và kẻ gian rất tinh ranh nhằm tránh sự truy xét. Trao đổi với PV, đại diện Công an phường 26, quận Bình Thạnh cho biết công an phường đã tiếp nhận trình báo của nạn nhân và hướng dẫn các bước tiếp theo để trình báo. Vị này cũng nói thêm là thời điểm chị N. bị bán các clip thì chị này đang đến chơi nhà người thân (thuộc phường 26), tuy nhiên chị này không có đăng ký tạm trú tại địa bàn nên công an đã hướng dẫn nạn nhân trở về nơi cư trú để trình báo vụ việc.