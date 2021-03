Nhộn nhạo "chợ" clip "nóng" trong các nhóm kín

Rao bán clip của chính mình 15 giờ 41 phút ngày 8-3-2021, tài khoản Telegram tên Khánh My chủ động nhắn tin cho PV với nội dung: “E có nhận call show, bán album clip”. Người này cho biết số video do tự quay để bán với giá 300.000 đồng/lượt. Để chắc chắn, chúng tôi yêu cầu kiểm tra tài khoản thì người này gửi một tài khoản Twitter khác tên Cam_aww. Tài khoản này có 26.822 người theo dõi với lời giới thiệu chuyên nhận bán clip, chụp ảnh theo yêu cầu. Lướt trên tài khoản này, hàng loạt video nhạy cảm được đăng tải với mục đích mua bán. Chúng tôi bày tỏ nghi ngờ thì được trấn an và cho phép gọi kiểm tra trước khi mua album clip. Người này còn quảng cáo thêm: “Clip dài trên 13 phút, 25 hình nude, chất lượng”. Tìm hiểu của chúng tôi, trên các mạng xã hội có khá nhiều tài khoản đăng nội dung là bán hình ảnh nhạy cảm của chính mình.